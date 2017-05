La ley del resultado dicta sentencia en el mundo del fútbol, donde la memoria queda marcada por la última victoria o la última derrota. Y el Barcelona no es ajeno a ello. Desde que Luis Enrique anunció que no continuaría al frente del banquillo azulgrana, el pasado 1 de marzo, el nombre del sustituto ha ido variando en función de los marcadores.

Si al principio era Jorge Sampaoli el favorito, la derrota ante el Madrid (4-1) o el bajón del Sevilla en este último tramo le han dejado fuera de la terna en la que también estaban Juan Carlos Unzué y Ernesto Valverde.

El ayudante de Luis Enrique, respaldado por la plantilla y reafirmado tras la remontada ante el PSG, tomó ventaja. No obstante, las edulcoradas imágenes de Unzué junto a Messi o sus enérgicas instrucciones a pie de banda durante algún partido se diluyeron tras el encontronazo que sufrió con Neymar. Le recriminó el brasileño esta pasada semana la vida disoluta que parece llevar bajo la sentencia: «Como sigas así acabarás como Ronaldinho». Y la reacción iracunda del paulista parece haberle puesto contra las cuerdas y al borde del KO. “O él o yo”, aseguran que soltó Neymar y aquí la directiva no tiene dudas.

Así las cosas, desde la discreción, Ernesto Valverde ha ido ganando enteros, manteniendo sus apoyos y convenciendo a sus detractores. Siempre ha estado en el grupo de futuribles. En el órgano rector del club tienen claro que el actual técnico del Athletic no personificará una revolución ni una ruptura sino un cambio pausado, en el que la directiva busca sacudir la plantilla sin dañar los cimientos del vestuario. El apoyo del entorno y de la prensa también juega a favor. Además, se le valora su predisposición a favorecer la filosofía de cantera como ha demostrado con Lezama.

Valverde ya ha comunicado su predisposición a firmar con el Barça y ha habido contactos iniciales, aunque no hay nada definitivo. Eso sí, no se hará oficial hasta que se dispute la final de Copa. Las negociaciones las ha llevado personalmente el presidente Josep Maria Bartomeu y tiene el visto bueno de Robert Fernández. De hecho, Valverde, que jugó dos años en el Camp Nou, conoce personalmente al secretario técnico culé. La relación entre ambos es buena, lo que será un plus a la hora de confeccionar la lista de altas y bajas.