El Barcelona es tajante: Neymar no se moverá

El Barcelona no ha tardado nada en reaccionar al interés del PSG en hacerse con los servicios de Neymar y a la intención de acometer la cláusula de rescisión de 222 millones de euros con la que está tasada la libertad del paulista. Si este pasado lunes ya fueron fuentes internas del club las que aseguraron a ABC que no tenían ninguna constancia de que el futbolista estuviera pensando en una salida, este martes ha sido el vicepresidente deportivo, Jordi Mestre, el que ha valorado esta situación abiertamente y no ha dejado ningún resquicio a la marcha del brasileño.

«Al 200 por cien, Neymar no se moverá del Barça este verano. Esta mañana he leído que el PSG lo negaba rotundamente. No hay motivo para que cambien las relaciones entre clubes», explicó el directivo, que hacía referencia a unas informaciones aparecidas en L'Equipe según las cuales, el club galo no tenía intención de meterse en una operación tan costosa. Las palabras de Mestre siguen la línea que marcó Robert Fernández en su comparecencia de prensa junto a Ernesto Valverde. «Nadie pagará la cláusula de Neymar», aseguró tajante el secretario técnico

Neymar está citado mañana en la Ciutat Esportiva Joan Gamper donde proseguirá con la preparación ordenada por Valverde antes de poner rumbo hacia Estados Unidos, donde el Barcelona realizará una gira cuyo mayor atractivo son los tres partidos que disputará ante Juventus, Manchester United y Real Madrid. El futbolista aprovechó el día de ayer para realizar un viaje relámpago a Formentera, donde se encuentra su padre y representante pasando unos días de asueto. El atacante valoró con su progenitor las últimas informaciones que han ido apareciendo.

En las últimas horas han ido saliendo informaciones contradictorias. Mientras que L'Equipe, como comentábamos anteriormente, asegura que el PSG no tiene intención de acometer una operación tan cuantiosa, desde Brasil se da por hecho que Neymar jugará la próxima temporada en el Parque de los Príncipes. El canal Esporte Interativo asegura que el futbolista habría aceptado la oferta de Nasser Al-Khelaifi y que los 222 millones de euros de la cláusula de rescisión no serían un impedimento para el PSG.