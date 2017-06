El Barcelona sale a moción de censura por presidente

A la mala situación deportiva que vive el Barcelona, tanto en fútbol como en el resto de las secciones, hay que sumarle la crisis institucional, con diversos procesos judiciales abiertos, y el continuo cruce de acusaciones entre las diferentes facciones del barcelonismo. El ambiente es de crispación y descontento, lo que ha llevado al ex candidato Agustí Benedito a anunciar una moción de censura contra Bartomeu y su directiva.

«Estamos en la peor crisis institucional del Barça de los últimos cuarenta o cincuenta años. El pacto con la Fiscalía del año pasado en el caso Neymar ya merecía una moción de censura y coloca al Barça en una situación insostenible», ha explicado Benedito sobre los motivos que le han llevado a promover su decisión. En este sentido, acusó a Bartomeu de «querer salvar en ese momento a su amigo Sandro Rosell de la cárcel, un intento que no ha sido exitoso».

Laporta apoyará a la moción

Benedito, que ya quedó segundo en las elecciones de 2010, tendrá el apoyo de Joan Laporta tras desvelar que ha mantenido varias conversaciones con el abogado y ex presidente. «El club se encuentra en un momento complicado y peligroso. Hay razones más que suficientes para plantear una moción de censura o una auditoría externa para aclarar ciertas situaciones. Bartomeu tiene secuestrado al club, que se encuentra instaurado en la mentira y la intoxicación. Nos encontramos con un ex presidente en prisión y una Junta que no deja de mentir. Por el bien del Barça sería bueno que dimitieran», apuntó.

Todos los presidentes de los últimos cuarenta años han tenido que lidiar contra una moción de censura, lo que refleja la zozobra en la que ha estado instaurada el club a pesar de los éxitos deportivos de los últimos años. El primero fue José Luis Núñez, que superó la que le interpuso la plataforma Elefante Azul, liderada por Laporta, en 1998. Posteriormente, Joan Gaspart afrontó dos intentos (2002 y 2003) que no llegaron a las urnas por falta de firmas para oficializar la convocatoria, algo similar a lo que le sucedió a Rosell en 2013. Joan Laporta superó por los pelos la que promovió Oriol Giralt en 2008.

Pasos de una moción

16.500 firmas y 14 días

Para que una moción pueda celebrarse debe estar avalada por el 15 por ciento de los socios con derecho a voto, es decir, unos 16.500. Hay 14 días hábiles para recoger las firmas.

Prospera con dos tercios

Para que se puedan convocar nuevas elecciones se debe aprobar la moción con el 66 por ciento afirmativo de los votantes.

La fecha

Benedito la presentará este verano. Desde que entregue las firmas hasta la votación puede pasar entre un mes y un mes y medio.