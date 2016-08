Roures: «El mejor horario para el clásico son las 16.00 horas»

Jaume Roures, presidente de Mediapro, ha apuntado al sábado 3 de diciembre a las 16.00 horas como el mejor horario para el Barcelona-Real Madrid liguero correspondiente a la jornada 14, aunque no descartó nada: «No descarto nada. No descarto que sea a las 13.00. No es un tema de apetencia personal, es un tema para hablar de La Liga. Las 13.00 es mala hora para América. La mejor hora para que el clásico se vea en todos los continentes sería las 16.00. Es a vísperas de un super puente ni que haya un acontecimiento cercano, y hay que tenerlo en cuenta».

[Calendario de La Liga 2016-2017]

En una entrevista en El Partidazo de Cope, Roures se mostró satisfecho del acuerdo por los derechos de televisión del fútbol, que ha permitido que la Liga comience sin polémicas en ese sentido: «Los derechos se han repartido para las tres ppróximas temporadas y la gente está situado en esto y ayuda que hay tranquilidad en el fútbol. Hay más audiencia en las televisiones y más gente en los estadios en estas dos primeras jornadas».

Además, volvió a mostrarse como un firme defensor del fútbol de pago: «El fútbol tiene que ser de pago, pero el Gobierno por ley declaró que tenía que haber un partido en abierto. Los clubes y la Liga se enriquecerían si no hubiera fútbol en abierto».

Y también opinó sobre los Juegos Olímpicos: «Son excesivamente caros para lo que te dan y son tres semanas de relativas audiencias. Cuando se acaba la audiencia vuelve a caer y has perdido cantidad de dinero».