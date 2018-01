Fútbol El Barcelona puede dejar sentenciada la Liga esta noche El empate del Atlético y la derrota del Valencia permitirían a los culés alejarse a once puntos si ganan al Betis (20:45 horas)

SERGI FONT

BArcelona 21/01/2018 11:21h Actualizado: 21/01/2018 11:24h

El Benito Villamarín será testigo esta noche del duelo entre dos de los tres equipos más goleadores del campeonato. El Barcelona, que ha marcado 52 goles en la Liga gracias al potencial anotador de Messi y Suárez, visita al Betis, que suma 33 tantos en los 19 partidos que ha disputado. No obstante, los de Quique Setién presentan un pero y es que son los terceros que más goles encajan, solo superados por Las Palmas y el Deportivo. Los verdiblancos no piensan renunciar a su estilo de juego a pesar de la presencia del actual líder destacado del campeonato. «Soy un apasionado del juego y prefiero ver un partido de 6-6 que de 0-0. Quiero ver ocasiones. Sé qué entrenador soy y que hay mucha gente que no lo comparte, sobre todo los que tienen una mentalidad más conservadora. Y es respetable. Pero tengo muy claro mi compromiso por el espectáculo», explicó Setién. Este planteamiento tuvo respuesta por parte de Valverde: «Quique Setién, como yo, prefiere un 6-0 a un 6-6. Es una forma de hablar, de expresar cómo buscan sus equipo la portería contraria. Compartimos muchas cosas. Queremos que nuestros equipos dominen el juego, generar ocasiones y que no te las generen». Declaración de intereses de ambos entrenadores.

Como suele ser habitual siempre que juega el Barcelona, muchos ojos estarán puestos en Messi, que suele ser el azote de los entrenadores rivales. «A ver cómo se le da el encuentro a ese chaval que suele decidir muchos partidos, si viene pensando más en el partido de vuelta de la Copa del Rey y nos da alguna opción... Está claro que es un jugador diferente a todos y determinante. Todos lo sabemos. Aún así, nadie le puede parar», explicó el técnico bético, que descartó un marcaje individual sobre el argentino. La victoria del Español el miércoles en la Copa es el camino a seguir por los verdiblancos para que los puntos no salgan de Sevilla.

Precisamente, esta derrota del Barcelona, que puso fin a una racha de 29 partidos consecutivos sin caer, ha supuesto un toque de atención para los culés, que mantienen la Liga como su prioridad. Precisamente, un triunfo de los azulgranas esta noche permitiría aumentar aún más la distancia con el segundo y el tercero. El Atlético de Madrid empató ayer en el Wanda Metropolitano ante el Gerona (1-1) y el Valencia perdió sorprendentemente en Las Palmas (2-1). Si los de Valverde consiguen la victoria se situaría a 11 puntos de sus perseguidores con solo un partido de la segunda vuelta disputado. «Nuestra intención es que la semana que viene remontemos la eliminatoria de Copa. Pero antes, el partido contra el Betis, que es muy importante para empezar la segunda vuelta con buenas sensaciones. La Copa no nos despista porque nuestra prioridad es la Liga. Eso no significa que no queramos la Copa, lo queremos todo, pero la Liga te dice cómo estás durante todo un año. La Champions y la Copa la puedes sacar por un momento bueno en cinco minutos en un partido. La Copa es una gran ilusión, pero estamos centrados en la Liga. Pero ojo, que no descarto ninguna competición, que ya sé como va esto».

Valverde recupera a Samuel Umtiti para este partido, aunque el buen rendimiento del tándem Piqué-Vermaelen le podría hacer empezar desde el banquillo. El francés se ha recuperado antes de tiempo de su lesión muscular y aligera una enfermería atiborrada de jugadores. Dembélé, Coutinho, Alcácer e Iniesta son sus principales inquilinos. El capitán seguirá descansando para no forzar una recaída de sus problemas musculares. En cuanto al brasileño, Valverde desveló que podría estar listo para jugar ya esta próxima semana.