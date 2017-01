El Barcelona no se fía de la Real Sociedad y deja abierta la eliminatoria

El Barcelona ha dejado la eliminatoria encarrilada pero sigue sin fiarse de la Real Sociedad. A pesar que deberán jugar la vuelta en el Camp Nou con un marcador favorable, no quieren confiarse y nada más acabar el partido lanzaron un mensaje de prudencia.

«La eliminatoria queda abierta, aunque el resultado es justo y obliga al contrario a marcar gol en el partido de vuelta. Nosotros afrontaremos el partido como siempre con la obligación de ganar», aseguró Luis Enrique en la rueda de prensa. El técnico elogió a su equipo: «Destacaría la solidez del equipo en todo el partido. Hemos podido jugar casi todo el encuentro en su campo y eso ha sido determinante. Hemos cerrado sus combinaciones y llegada. Ha sido un buen resultado, un buen partido y nos refuerza».

El técnico también valoró algunas polémicas del partido: «No me he fijado que Messi haya protestado tanto. No he visto nada anormal. Ha sido extraña la tarjeta que le han enseñado pero ha estado perfecto como siempre». Y se mostró preocupado por el estado de Iniesta: «Tiene unas pequeñas molestias pero hemos decidido cambiarlo por eso. Espero que no sea nada grave».

Sergio Busquets también se mostró en la línea de su entrenador y destacó el partido de su equipo aunque no lanzó las campanas al vuelo: «El equipo ha dado una gran imagen pero la eliminatoria está aúnb por decidir. Es un gran equipo». Estas declaraciones las podría haber suscrito también Sergi Roberto, que aseguró que «aún queda el partido de vuelta pero el resultado es muy positivo para nosotros».

La Real Sociedad por su parte, mostró su descontento con el arbitraje. Uno de los que más enfadado estaba era Illarramendi, que pedía la expulsión de Messi al interponerse en el lanzamiento de una falta: «Messi no deja servir la falta y eso siempre ha sido amarilla. Es lo mismo de siempre». En este sentido, se encontró con la oposición de Sergi Roberto, que se limitó a decir que «el árbitro ha pitado lo que creía que era adecuado».

Por otro lado, Ivan Rakitic rompió su silencio para explicar que quiere seguir en el club y que aspira a jugar más: «Preocupado siempre estoy pero quiero trabajar para enseñarle al mister que quiero seguir y que quiero jugar. El mister sabe que quiero jugar más. Mi misión es enseñárselo al mister pero somos más de 20 tíos y todos queremos jugar. Y con el club ojalá podamos sentarnos y hablar para renovar».