El Barcelona, en manos de sus verdugos

A falta de una semana para que acabe la Liga, la masa social azulgrana todavía anda lamentándose de los puntos que se ha dejado el Barcelona en lugares insospechados. Curiosamente, dos de los estadios en los que cayó con más estrépito, serán los escenarios donde se pondrá en juego el campeonato. Es el optimismo al que se aferra Luis Enrique para seguir confiando en ganar una de las Ligas más apretadas de los últimos años. «A nosotros nos queda un partido y el objetivo es sumar los tres puntos. Al rival le quedan dos partidos donde nosotros hemos perdido. Si hemos perdido en Vigo y en Málaga también puede perder el Real Madrid», apuntó el técnico asturiano cuando la desazón embargó a los culés tras el cómodo triunfo de los de Zidane ante el Sevilla.

Asalto blanco al liderato

Mañana es el primero de los días claves para que el Madrid no le robe el liderato al Barça y ponga velocidad de crucero hacia el título. Los azulgranas encajaron cuatro tantos en Balaídos (4-3) y perdieron el segundo encuentro de la temporada ante el Celta. Ahora esperan que el Celta esté igual de acertado que en aquella jornada del mes de octubre.

«Todavía queda Liga, esperemos que el tropiezo del Madrid llegue este miércoles. A ellos les queda un partido más pero estamos confiados, tenemos que esperar. Tenemos la esperanza que fallen y seguir preparando nuestro partido de la semana que viene ante el Eibar», expuso Rakitic, en consonancia con su entrenador.

De hecho, es el sentir de un vestuario que se ha puesto en manos de sus verdugos, de los dos equipos que les infligieron las derrotas más dolorosas. Tienen el convencimiento de que han hecho su trabajo y que deben ganar al Eibar en la última jornada para presionar a un Madrid que si gana en Vigo estará obligado a puntuar en Málaga. Confían también los azulgranas con las estadísticas y lo bien que se les da disputar finales de Liga apretados. La mística del cruyffismo es la fuerza que les acompaña y las dos históricas Ligas gestadas en la derrota del Madrid en Tenerife ya han salido a relucir.

Y el morbo, como antaño, volverá a estar servido porque si entonces el técnico que ajustició a los madridistas fue Valdano, ahora podría ser Míchel, ayudado por un Sandro en racha que no tuvo cabida en el club azulgrana este pasado verano y acabó yéndose gratis para triunfar en Málaga. El delantero, que le marcó el primer gol a los culés en su derrota en La Rosaleda (2-0), es una de las grandes esperanzas de sus ex compañeros. No obstante, si el Celta ganara mañana, los azulgranas pasarían a depender de sí mismos.

Con este panorama apasionante se llega a un final de temporada en el que el Barcelona no sabe si podrá contar el domingo con Javier Mascherano, al que una lesión muscular le impidió jugar en Las Palmas.