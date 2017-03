Luis Enrique, entrenador del Barcelona, ha anunciado este miércoles tras derrotar al Sporting que no continuará dirigiendo al conjunto blaugrana la próxima temporada. Al término de la rueda de prensa, y después de dirigirse antes a sus jugadores en el vestuario, el técnico dio la noticia.

«Me gustaría descansar», indicó el asturiano en rueda de prensa. «Quiero agradecerle al club la oportunidad que me dieron en su tiempo. Es una idea muy meditada y muy pensada. Soy fiel a mi manera de pensar», resumió.

De este modo, Luis Enrique anuncia su adiós justo un día después de asegurar que estaba «pletórico». De todos modos, en los últimos meses se había especulado mucho con el futuro del entrenador, pues él mismo alimentaba el debate al no desvelar su postura. A tres meses de que concluya la temporada, Luis Enrique confirma que se va.

Serán, pues, tres campañas al frente del Barcelona, con quien ha conquistado ya ocho títulos: dos Liga, y una Champions, dos Copas del Rey, una Supercopa de España, una Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Aspira a mejorar el palmarés ya que su equipo es finalista de la Copa del Rey, mantiene las opciones en la Liga y suspira por una remontada histórica en la Liga de Campeones después del 4-0 de París en la ida de los octavos de final.

Luis Enrique anunció hace unos días al club su decisión definitiva. De hecho, tal y como explicó el entrenador en la sala de prensa, ya a principio de curso deslizó esa posibilidad cuando se reunió con Robert Fernández y a Albert. «Hay que respetar su postura», comentó Josep Maria Bartomeu, presidente de la entidad.

El mensaje de despedida de Luis Enrique

«Aprovecho para acabar la rueda de prensa de una manera diferente. Hoy os anuncio que no seré el entrenador del Barcelona la próxima temporada. Es una decisión muy difícil para mí, muy meditada, muy pensada. Pero creo que tengo que ser fiel y justo con lo que pienso. En esta pretemporada tuve una reunión con Albert Soler y Robert Fernández en la que ya les adelantaba que cabía la opción de que no renovara mi contrato. Ellos, en nombre del club, me tranquilizaron y me dijeron que no tuviera prisa, que esperaban hasta el momento en que lo tuviera claro. Y ese momento ha llegado y os lo anuncio. El motivo claramente es la manera que tengo de vivir esta profesión, con una búsqueda incesante de soluciones, de mejorar a mi equipo. Eso significa muy pocas horas de descanso, muy pocas horas para desconectar, y voy a necesitar descansar. Me gustaría agradecerle al club su confianza durante toda mi trayectoria, no solo como jugador sino como entrenador. Fueron los primeros que pensaron en que tuviera la oportunidad de entrenar al filial, y así lo hice durante tres años. Decidieron que fuera entrenador también estos otros tres años, que para mí serán inolvidables. También a los jugadores y a todos los que forman el primer equipo por su apoyo, por su dedicación y por su profesionalidad. Y no me olvido de lo más importante: quedan tres meses apasionantes, tres meses en los que estamos en todas las competiciones. Es cierto que en una de ellas estamos en una situación difícil, pero estoy seguro de que vamos a tener la oportunidad de darle vuelta si los astros se alinean. Quedan competiciones muy importantes, así que dedicación plena y exclusiva para estos últimos meses. Nada más, llegará el momento a final de temporada de despedirse como merece este club».