Luis Enrique ha abordado más cuestiones referentes a la actualidad del club azulgrana que al próximo partido ante Las Palmas. No obstante, las situaciones que vive la entidad como las quejas arbitrales, la renovación de Messi o el sorteo de Copa, lo hacían necesario.

Ha tenido que lidiar el entrenador con las últimas y explosivas declaraciones de Pere Gratacós asegurando que sin Iniesta, Neymar y compañía, Messi no sería tan bueno. Y, cómo no, sobre la renovación del argentino. «No voy a entrar en el juego. Lo he oído todo y me quedo con que ha dicho que Messi es el mejor. Se le saca punta a todo. El club y Messi ya se han pronunciado muchas veces sobre el tema de la renovación», ha explicado el asturiano. Y ha dado las claves para que La Pulga amplíe su vinculación contractual: «Para renovar a Leo Messi hay que tener mucha tranquilidad y las pautas las marcan él y el club».

Con tres goles seguidos de falta, el argentino ha igualado Koeman, otro especialista en lanzamientos de golpes francos: «Sería ridículo pensar que ha mejorado por practicar la finalización. No lo practica y no lo necesita. Es una faceta más de su repertorio. Koeman ha sido otro de los grandes lanzadores pero no creo que a Leo le preocupe mucho los récords porque los ha batido todos. Ya no le queda ninguno».

Otro que debora registros es Luis Suárez, que ya ha marcado cien goles con la camiseta azulgrana. Luis Enrique ha tirado de ironía y de hemeroteca: «Al principio se hablaba de sobrepeso y que no marcaba goles... En este mundo de exageraciones que es el fútbol... Los que hemos apostado por Luis Suárez hemos demostrado que no nos hemos equivocado».

También se refirió a Piqué y los expedientes que le han abierto por criticar a los árbitros. No ha querido mojarse demasiado y, lejos de defender a su defensa, se ha limitado a pedir tranquilidad: «Vamos a esperar que haya algo definitivo. Han abierto dos expedientes, pues ya está».

El entrenador azulgrana ha sido cuestionado por la imagen de desunión que están transmitiendo los diferentes estamentos del club con declaraciones dispares: «Todos y cada uno de los que formamos parte del Barcelona tenemos nuestra opinión. Lo que sí sabe la gente es que cualquier cosa va a servir para crear polémica y sacar punta. Creo que el culé está tranquilo».

Finalmente, ha reconocido que «hasta el último día del mercado de invierno siempre hay la posibilidad» respecto a entradas o salidas, y valoró la dificultad de medirse a Las Palmas: «Nos vamos a enfrentar a uno de los equipos que tiene una filosofía parecida a la nuestra y que se estructuran a través del balón. Es uno de los equipos más divertidos de ver como aficionado. No como entrenador porque tendremos que luchar mucho para quitarles el balón».

Tras elogiar a Eusebio Sacristán y a Quique Setién, valoró el emparejamiento de Copa con la Real Sociedad: «No es el campo en el que más suerte hemos tenido y yo como entrenador nunca he ganado allí. Cada día está más cerca el ganar en este campo. Será una eliminatoria apasionante en el que tendremos muchas dificultades». Y opinó sobre la previsión del tiempo que se avecina: «No sé si habrá nieve. Esperemos que el campo esté en las condiciones adecuadas, si no tendrán que suspenderse los partidos. No sé qué nivel tendrá la ola de frío».