Javier Tebas, actual presidente de LaLiga (LFP), viaja hoy a Miami para asistir al primer Clásico del año. Desveló que la LFP iba a denunciar al París Saint-Germain porque «infringe las normas del fair-play financiero de la UEFA y las normas de competencia de la Unión Europea». Además explicó que si la UEFA no reacciona, llevarían la denuncia a otros tribunales suizos y a Bruselas o incluso a tribunales de Francia y de España.

El presidente de la LaLiga aseguró también que no tenía que ver con el tema Neymar «Lo que leo me preocupa y LaLiga no puede estar de brazos cruzados. No es un tema del Barça, es un tema del fútbol español, hoy es el Barça, pero mañana puede ser el Real Madrid, el Atleti u otro».

Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG, fue recibido hace unos meses en LaLiga y Javier Tebas le avisó de sus intenciones, lo que enfadó al qatarí «tenemos relación porque no hay que olvidar que gestionan los derechos de televisión del fútbol español, pero LaLiga debe defender a nuestros clubs ante estas situaciones» comentó el presidente de la LFP.