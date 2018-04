Fútbol El Barcelona iguala el récord de la Real Sociedad de los años 80 La victoria ante el Leganés supone el partido 38 consecutivo sin perder en Liga. Pueden superar el registro ante el Valencia

SERGI FONT

El Barcelona ha matado varios pájaros de un tiro con su victoria ante el Leganés. El equipo azulgrana ha metido presión a Atlético de Madrid, que esta noche dormirá a doce puntos del líder y este domingo tendrá la obligación de ganar en el Bernabéu. Pero también ha logrado igualar un histórico registro que tiene una vigencia de casi 40 años y que estaba en poder de la Real Sociedad desde que el 1980 estuviera 38 encuentros consecutivos sin perder en la Liga. Los culés igualaron el registro, aunque sus números son mejores, ya que solo han empatado 7 encuentros por los 16 en los que firmaron tablas los Arconada, Satrústegui, Periko Alonso, López Ufarte, Celayeta...

El vestuario azulgrana celebró la victoria pero no le concedió demasiada importancia al registro logrado. «Durante esta semana no hemos pensado en esto. Estamos contentos y orgullosos de haberlo conseguido porque ahora también es parte del Barça. Es un récord que tiene que estar aquí pero lo que queríamos es continuar en nuestra línea», señaló Rakitic, que elogió el partido de Messi. El croata añadió: «Lo importante es que ganamos. Jugamos bien la primera parte y la segunda bajamos un poco el ritmo. Pudimos marcar algún gol más. Hicimos un juego muy interesante. Sacaremos fuerzas de donde sea en este final de temporada. El ritmo no es algo nuevo para nosotros. No hay tiempo para pensar. Hay que disfrutar del triunfo y pensar en la Roma. Para nosotros la Liga es muy importante y estamos cerca de conseguirlo. Hay que apretar. Es mi cuarta temporada y puede ser mi tercer título».

También opinó sobre esta cuestión Ernesto Valverde. «Este récord de imbatibilidad no lo ha conseguido solo este equipo, sino también del equipo del año pasado, en el que estaba Luis Enrique. Es un registro que ha traspasado la frontera, es un récord compartido. Pero nosotros solo nos planteamos ir partido a partido. Es un récord histórico desde hace mucho tiempo que no se batía y tiene mucho mérito», comentó el entrenador, al que se le recordó las palabras de Zidane por las que el entrenador blanco aseguró que no le harán el pasillo al Barça: «No tengo nada que comentar. Aún no somos campeones».

El preparador del Barcelona acabó satisfecho con la actuación del equipo, al que ve bien en este tramo final de temporada, aunque advirtió que hay cosas que no le gustan y que deben corregirlo. «Hemos hecho un gran primer tiempo, sin darle margen al contrario y generando ocasiones. Sé que lo hacemos de manera inconsciente y el equipo para un poco el ritmo. Ya nos ha pasado. Pasamos de tener una gran sensación del partido, a cometer ese error. Una diferencia de dos goles nunca es definitiva, que se lo pregunten al Sevilla. Con el 2-1 estábamos a expensas de un error. Soy más partidario de intentar mantener el ritmo porque, al final, lo otro te obliga a hacer un esfuerzo atrás que siempre cuesta más. Nos queda una sensación de que hemos corrido demasiado peligro y tenemos cierta responsabilidad», explicó.

Este domingo estará pendiente del derbi entre Madrid y Atlético, que puede dejar a los colchoneros a doce puntos, aunque no quiso mojarse y se mantuvo al margen: «No tengo preferencias ni tengo nada que decir de ese partido porque escapa a esas posibilidades. El que se sienta campeón, está empezando a equivocarse desde ya. No hemos ganado nada y tenemos el peligro de no conseguirlo. Tenemos que luchar hasta el final, igual que nuestros rivales».

El Leganés se rinde al Barcelona

El Leganés se marchó cariacontecido por el resultado. Asier Garitano ofreció su lectura del partido. «Con 2-0 se han relajado y lo hemos aprovechado. Quedaba tiempo para algo más y entonces ha llegado el 3-1. Para competirle al Barça necesitas jugar más minutos a un buen nivel y nuestra primera media hora ha sido muy mala», empezó asegurando. El técnico del Leganés reconoció que marcar cambia el ánimo: «El estado de ánimo cambia después de marcar un gol. Nos ha pasado en la segunda parte. En la primera, nos ha costado una barbaridad. Todo ha acabado con el 3-1». Tampoco escatimó elogios a Messi: «Juega a este nivel y más aún cuando el rival no le pone en apuros. Hoy no hemos estado bien en la primera parte y por eso ha marcado dos goles. Nuestro objetivo es mejorar el rendimiento de la primera parte». Y concluyo valorando el tercer gol de falta: «Ya nos metió un gol de falta por debajo de la barrera, por eso hemos dejado dos jugadores sin saltar. El acierto del gol es de Messi. Nuestro error ha sido no saber dar dos pases seguidos. Nos robaban arriba y luego era ocasión».