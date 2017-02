Al Barcelona empieza a funcionarle el fondo de armario

Una de las críticas más habituales que ha recibido el Barcelona en los últimos tiempos era la poca capacidad de reacción que tenía el banquillo cuando había que echar mano de él. El once tipo, compuesto por prácticamente los mejores jugadores del mundo en su posición, sufría en exceso cuando se veía afectado por lesiones o sanciones porque no se encoentraba el recambio idóneo entre los suplentes. Luis Enrique quiso acabar con este problema y fichó suplentes de lujo esta temporada que tampoco habían vivido su mejor momento en el equipo azulgrana. No obstante, todo ha parecido cambiar en los últimos partidos.

El ejemplo más claro se vivió este sábado en el Camp Nou cuando el técnico asturiano decidió revolucionar su once ante el Athletic de Bilbao. Con el partido de Copa en ciernes, el preparador quiso dosificar a sus titulares para que llegaran frescos a la vuelta de las semifinales ante el Atlético de Madrid este próximo martes. Y colocó sobre el terreno de juego a seis jugadores que no suelen tener demasiado protagonismo habitualmente. Los aficionados culés se echaron las manos a la cabeza pero el 'invento' le funcionó y demostró, por fin, que tiene fondo de armario.

Luis Enrique retocó todas las líneas. Comenzó con los laterales otorgándole una nueva oportunidad a Aleix Vidal, que parece haber abandonado el ostracismo en el que vivía esta temporada, y ubicando a Mathieu en la banda izquierda. No es la primera vez que el francés juega pegado a la cal, aunque su puesto natural es el centro de la zaga. Completando la línea defensiva con Piqué y Umtiti, Luis Enrique buscaba elevar la altura ante el buen juego aéreo del Athletic, además de dar descanso a Jordi Alba y a Sergi Roberto.

«Estoy muy contento. Si llega a marcar Neymar, mucho mejor, pero me la he quedado yo porque no lo vi que venía y ha entrado», señaló Aleix sobre su gol. El lateral añadió: «No ha sido mi mejor partido porque es cierto que en algunos momentos del juego no he estado lo fino que debía esta. En realidad mi posición es de extremo, es cierto que aquí firmé como lateral, pero en Sevilla también viví mis mejores momentos en banda y ahora intento corregir mi posición en la defensa».

El centro del campo también fue completamente novedoso. Forzado por las lesiones de Iniesta y Busquets, Luis Enrique le dio el pivote a André Gomes y los volantes a Rafinha y a Arda Turan. No acaba de encontrar la pieza que supla con garantías a Sergio. Había provado a Mascherano y Rakitic en los dos últimos partidos y ante los vascos se decantó por el futbolista portugués. Aunque el partido ante el Athletic no fue el mejor ejemplo de la calidad que atesora el Barça en su centro del campo, hay futbolistas que están empezando a dar un gran rendimiento como es Denis Suárez. El gallego había marcado tres goles en dos partidos consecutivos (Eibar y Real Sociedad hace diez días) y cada vez está gozando de más protagonismo. Rafinha, en cambio, parece no tener suerte. El brasileño, que regresaba tras superar una lesión tuvo que abandonar el campo tras un fuerte encoentronazo con Ter Stegen que le produjo una gran brecha en la frente. El jugador se ha solemtido a pruebas esta mañana y se ha confirmado que padece una rotura nasal.

También el ataque sufrió cambios y la MSN se vio alterada con la ausencia de Luis Suárez, que sumaba cuatro partidos consecutivos marcando y acumula 22 goles esta temporada, 16 de ellos en Liga. Entró en su lugar Paco Alcácer, un futbolista al que le está costando mucho anotar. De hecho, el atacante sólo había marcado un gol en partido oficial, ante el Hércules en Copa. Ante el Athletic anauguró el marcador y recogió los elogios de Luis Enrique. «Me alegran más los goles de Alcácer que los que marcaba yo cuando jugaba», señaló el técnico. El futbolista también estaba feliz: «Estoy muy contento, más allá del gol, por la victoria del equipo. Ha sido un buen gol, pero el pase de Neymar ha sido medio gol. Tener al lado a Messi, a Neymar, a Luis, a Ivan, a Andrés... es decir, jugar con los mejores del mundo, te hace mejor. El míster es quien decide las alineaciones, pero el si no damos el cien por cien no estaremos haciendo bien nuestro trabajo».

El encuentro ante el Athletic carga de razones a Luis Enrique para seguiir confiando en su política de rotaciones y al mismo tiempo sirve para tranquilizar a la afición culé, que empeiza a ver soluciones cada vez que mira hacia el banquillo.