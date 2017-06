El Barcelona ejerce su opción de recompra sobre Gerard Deulofeu

El Barcelona ha anunciado este viernes que ha ejercido su opción derecompra hasta el 2019 por Gerard Deulofeu, canterano azulgrana y delantero de la selección española sub 21 que esta noche disputará ante Alemania la final de la Eurocopa. Según ha informado el club azulgrana en un comunicado, en los próximos días se harán efectivas las condiciones necesarias para llevar a cabo la operación tanto con el Everton, como con el jugador, que esta temporada ha jugado en el Milán cedido por el conjunto inglés. El habiloso futbolista también jugó antes cedido en el Sevilla.

El Barcelona cedió al Everton a Deolofeu cuando solo tenía 19 años, en la temporada 2013-14, y lo recuperó en la siguiente. Era la primera temporada de Luis Enrique en el Barcelona y el atacante no entró en sus planes, que veía en el escaso compromiso defensivo del futbolista un obstáculo para su progresión a pesar de su innegable talento. Esa temporada jugó cedido en el Sevilla. A partir de ese momento regresó de nuevo al Everton, pero no consiguió la continuidad que esperaba por lo que el 23 de enero de este año se confirmó su cesión al Milán, donde ha demostrado su auténtica valía y se ha abierto la puerta de regreso al Barcelona.

No obstante, este regreso no implica que Deulofeu, de 23 años, juegue el próximo curso con el Barcelona, puesto que el jugador ya ha hecho saber que no tiene interés de quedarse en el club al que llegó con 9 años. Es probable que el extremo catalán sirva para abaratar alguna operación por otro jugador o sea vendido por un precio mayor a los 12 millones abonados para recuperar el Barcelona sus derechos.