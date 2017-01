Nuevo lío en el Barcelona: Gratacós, destituido

El Barcelona quiere zanjar cualquier atisbo de polémica, sobre todo en lo que refiere a Leo Messi y que pueda ser un elemento distorsionador en las negociaciones sobre su renovación y ampliación de contrato. Lo malo es que intenta apagar los fuegos con gasolina. El último ejemplo ha sido la destitución de Pere Gratacós, responsable de Relaciones Institucionales Deportivas del Barcelona con la Federación Española. Un tirón de orejas en toda regla porque, además de hacerlo público, el club le mantiene en el resto de sus obligaciones.

Cuando el eco de sus declaraciones parecía desvanecerse, el club azulgrana las ha vuelto a poner en el candelero echándole del cargo. Gratacós, que había representado al club culé en el sorteo de Copa celebrado esta mañana en Madrid, se metió en un jardín innecesario cuando le preguntaron por la actuación de Messi ante el Athletic de Bilbao el pasado miércoles: «Sin Iniesta, Neymar, Piqué y compañía, Leo no sería tan buen jugador. Pero evidentemente es el mejor». Fue su sentencia.

De poco le sirvió que Luis Enrique le defendiera en rueda de prensa asegurando que las palabras de Gratacós no eran polémicas. «No voy a entrar en el juego. Lo he oído todo y me quedo con que ha dicho que Messi es el mejor. Se le saca punta a todo. El club y Messi ya se han pronunciado muchas veces sobre el tema de la renovación», explicó el asturiano.

Pero en el seno del club han valorado más el ruido mediático que se ha generado y el enfado que tiene el vestuario por la facilidad con la que directivos y ejecutivos opinan de los futbolistas. Albert Soler, director de todos los deportes profesionales del club, ha decidido atajar el mal de raíz y ha tomado la decisión personal de destituir a Gratacós en esta función concreta. Soler es una persona muy cercana al vestuario, que ha escuchado el malestar de los jugadores y con esta decisión viene a decirles que el club está con ellos. Además, el ejecutivo sabe que este gesto sirve de aviso para que nadie más vuelva a opinar de lo que «no toca».

Por todo ello el Barcelona ha decidido mostrarse contundente y, lejos de dar un toque en privado a Gratacós, ha emitido un comunicado en el que explicaba abiertamente los motivos de la decisión. El club desvela que Gratacós ha sido destituido «por haber expresado públicamente una opinión personal que no coincide con la de la Entidad». Confirma que la decisión la ha tomado Albert Soler y que será el ejecutivo el que asuma el rol que tenía el técnico hasta el momento. Eso sí, a pesar del público tirón de orejas, Gratacós «seguirá vinculado al Barça desarrollando el resto de labores que ejercía en la Masía».

Así reza el comunicado: «El FC Barcelona destituye Pere Gratacós como responsable de Relaciones Institucionales deportivas con la Real Federación Española de Fútbol.

Pere Gratacós ha sido destituido como responsable de Relaciones Institucionales Deportivas del FC Barcelona con la Real Federación Española de Fútbol por haber expresado públicamente una opinión personal que no coincide con la de la Entidad, después del sorteo de los cuartos de final de la Copa del rey celebrado hoy en Madrid.

La decisión ha sido tomada por Albert Soler, director de Deportes Profesionales, que asumirá directamente estas funciones a partir de ahora. Pere Gratacós continuará vinculado al FC Barcelona desarrollando el resto de tareas que ya ejercía en el marco del proyecto Masía 360».