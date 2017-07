El Barcelona denunciará al PSG ante la UEFA si paga la cláusula de Neymar

El Barcelona ya tiene asumido que perderá a Neymar y que en cuanto el equipo azulgrana aterrice en la Ciudad Condal este domingo procedente de Estados Unidos, se pondrá en marcha el mecanismo de salida que permita al brasileño firmar por el PSG. No obstante, el club azulgrana no piensa quedarse de brazos cruzados y, aunque percibirá los 222 millones de euros de su cláusula de rescisión, denunciará a la entidad francesa ante la UEFA, siempre y cuando se confirme la marcha del atacante.

El Barcelona ya ha puesto el caso en manos de su servicio jurídico para que presenten ante la UEFA su malestar y sus quejas oficiales. El argumento empleado por los azulgranas es que el PSG no respetaría los parámetros del Fair Play Financiero establecidos por organismo europeo. Hay que tener en cuenta que las cuentas, presupuestos, resultados y balnaces de cualquier club de Europa son públicos y es imposible que tengan cash para afrontar una operación de este empaque. Hasta ahora solo se había pronunciado la LFP, que en boca de su presidente Javier Tebas, había manifestado su intención de denunciar al PSG. Ahora el Barça se ha unido a la iniciativa. Uno de los argumentos que fortalecen esta decisión es que si el PSG pagara 222 millones por Neymar, la cantidad abonada no podría haber salido de los fondos del propio club, sino de otra entidad, lo que legitima al Barça para solicitar que se investigue la procedencia de este dinero.

No sería la primera vez que la UEFA castigara al PSG. Ya lo hizo por infringir el Fair Play Financiero, al igual que el Manchester City. Si le castigan podría implicar la suspensión en la disputa de competiciones internacionales, como la Champions League. Precisamente, una de las condiciones que ha impuesto Neymar al PSG es que le garantice que este extremo no puede suceder, ya que su apuesta por dejar el Barcelona se fundamenta en liderar un proyecto que le lleve a conquistar el Balón de Oro y eso pasa por ganar la Liga de Campeones o brillar en ella, ya que disputar el campeonato francés no le otorga ningún tipo de privilegio.