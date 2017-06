El Barcelona deja de mandar en Europa

Cualquier éxito que se base en la presentación de una serie de números puede ser interpretable, sobre todo según del color de la camiseta que lleve el expositor del logro. Por este motivo podría debatirse extensamente sobre el reinado de los dos equipos más laureados del fútbol español: Real Madrid y Barcelona. Tan innegable es que el Barcelona apabulla en títulos al equipo blanco en la última década (26 trofeos a 15) como que esa supremacía ha ido decayendo y ahora es el Madrid el que empieza a convertirse en una referencia en Europa.

«Conseguimos que el Madrid hiciera una rua por ganar una Copa. Cuando nosotros hagamos una rua por ganar la Copa podrás decir que el Madrid tiene un ciclo importante», aseguraba Gerard Piqué hace unos días. Pero lo cierto es que el Barcelona lleva dos años sin ganar ningún título en Europa y sin, ni siquiera, alcanzar las semifinales. La sequía se extiende a las secciones azulgranas. El Barcelona, un club con preponderancia y filosofía polideportiva, suele mitigar las decepciones futbolísticas con los grandes triunfos del baloncesto, balonmano, hockey patines o fútbol sala. Pero acumula dos temporadas consecutivas en que ha desaparecido completamente de Europa, algo inaudito en todo este siglo XXI. Solo en el año 2013 cerraron en blanco su balance continental.

Los vasos comunicantes

Pero la situación es preocupante por dos motivos principales. El primero por la teoría de los vasos comunicantes con el Real Madrid. La mala situación culé contrasta con la merengue, sobre todo en las dos secciones principales: fútbol y baloncesto. Al doblete histórico de los de Zidane, hay que añadir el buen momento del equipo de Pablo Laso: Están disputando la final de la Liga, en la que son favoritos tras ganar la fase regular, ganaron la Copa del Rey y accedieron a la Final Four, quedando entre los cuatro primeros equipos de Europa.

El segundo motivo es de fondo. Mientras el Madrid está asentado, con sus equipos en plenitud necesitando pequeños retoques, el Barcelona debe acometer una remodelación estructural, sobre todo en baloncesto, donde la planificación ha sido nefasta desde el primer día. Bartzokas ha sido destituido tras un año para el olvido: no solo no se metieron entre los ocho primeros equipos de la Euroliga, sino que cayeron con estrépito en cuartos de los playoff ligueros, cerrando una de las peores etapas de la historia del club.

Hay tres secciones con las que el Madrid no puede entrar en comparación porque no tiene equipos inscritos y que siempre le han dado grandes éxitos al Barcelona. Balonmano, Hockey patines y Fútbol Sala han sido tres deportes de referencia y tradición en la Ciudad Condal. Los hombres de Xavi Pascual, con una innegable supremacía en las competiciones domésticas (han ganado todos los partidos de Liga), no acaban de encontrar el salto que le permita regresar a la élite europea. Dos derrotas en la Final Four de Colonia les han relegado a la cuarta plaza.

Algo similar ocurre con el Hockey Patines, que este martes anunció un cambio de entrenador. Edu Castro tiene la misión de reencontrar la senda europea tras dos temporadas cayendo en semifinales, primero ante el Benfica y este año frente al Oliveirense. Y el Fútbol Sala no ha podido ganar nada en Europa porque ni siquiera ha tenido la oportunidad de competir. Precisamente, su clasificación para la final de la Liga de este año les permitirá disputar el próximo la UEFA Futsal Cup junto al Movistar Inter.

La debacle de las secciones profesionales parecen haberse extendido también a otras equipos importantes del club. El Fútbol Femenino, al que el Barcelona le ha dedicado esfuerzos y presupuesto, perdió la Liga en la última jornada, cayó en semifinales de la Champions ante el PSG superando sus propias expectativas y ahora se encuentra en semifinales de la Copa de la Reina. Y el Juvenil, entrenado por Gabri, partía como favorito en la Youth League de Nyon pero cayeron ante un sorprendente Salzburgo.