El Barcelona recibe esta noche (20:45 horas, Movistar partidazo) al Celta, un equipo que ha marcado a Luis Enrique como entrenador. Primero porque le sirvió de catapulta para regresar al club azulgrana tras una buena temporada en el equipo gallego y después porque es uno de los pocos que parece tenerle tomada la medida. De hecho, en la primera vuelta derrotaron a los culés (4-3) en uno de los peores partidos de los azulgranas en la presente temporada.

El equipo catalán buscará reafirmar su reciente liderato, conseguido este pasado miércoles tras el tropiezo del Real Madrid ante Las Palmas (3-3). Las tablas de los blancos combinada con la derrota ante el Valencia pocos dáis antes permitió que el Barcelona se aupara a los más alto de la clasificación aunque bien es cierto que los de Zinedine Zidane tienen un partido pendiente de disputar, precisamente ante el Celta en Balaídos.

Tras la goleada con la que castigaron al Sporting de Gijón (6-1), los de Luis Enrique buscan mantener su eficacia y pegada pero mejorar notablemente su juego. El Celta es el rival ideal para rearmarse moralmente antes del trascendental partido del próximo miércoles ante el PSG. Los culés deben ser capaces de creerse que pueden remontar el 4-0 de la ida y eliminar a los franceses, que no les dejaron opción en el Parque de los Príncipes.

Será el primer partido que afrontará el Barça sabiendo públicamente que Luis Enrique ya no será el entrenador la próxima temporada, lo que le hace sentirse «aliviado». El técnico espera que su decisión libere de carga y de presión al equipo y que el público se vuelque en ayudar a los jugadores. No deja de ser curioso que uno de los entrenadores que suenan para suplir en el banquillo la próxima temporada es Eduardo Berizzo, técnico que tratará de amargarle la noche con el Celta.

Luis Enrique no olvida el partido de la primera vuelta y la dolorosa derrota sufrida en Balaídos. «Fue en la jornada 7, ¡hace tiempo ya!, eso quiere decir algo», comentó. Y añadió: «Las veces que nos ganó el Celta fue jugando al fútbol y no haciendo trampas. Trampas, entre comillas, lo que quiero decir es que no es un equipo que le ponga trabas a nuestro juego». El asturiano no esconde la admiración por su ex equipo: «Será difícil controlar el partido ante un rival que presiona y que defiende uno contra uno en casi todos los sectores del campo. Es uno de los equipos más difíciles de la Liga. Tienen calidad y requiere de nuestro buen nivel para solventarlo. Es un conjunto que no tiene miedo a cerrar espacios. Será un duelo muy atractivo».

El Barcelona no podrá contar para este partido con los lesionados Mathieu y Aleix Vidal, y a esta lista de ausencias seguro que se unirá André Gomes, que por indisposición no ha realizado el último entrenamiento. Piqué e Iniesta podrían regresar al once tras descansar ante el Sporting con el objetivo de que tengan el ritmo ideal de cara al PSG. En cambio, quién podría tener minutos de descanso es Neymar, que lleva cinco partidos consecutivos jugando todos los minutos.

Por su parte, el Celta buscará ser fiel a su estilo, presionando arriba y asfixiando la salida del balón de los azulgranas. «Imaginamos un partido del máximo nivel. Vamos a un campo fantástico para jugar, nos vamos a probar contra los mejores del mundo y poder vencerlos nos alienta en el plan de partido. Iremos a hacer lo mismo en esta ocasión y después pensaremos en lo que nos tocará el jueves porque el espacio de tiempo entre el Barça y el jueves nos permite recuperarnos», explicó ayer Eduardo Berizzo.

La duda que tiene el técnico del Celta es si apostará por una línea defensiva de tres centrales y dos carrileros o si poblará el centro del campo para presionar a la defensa azulgrana. En cualquier caso, uno de los grandes alicientes estará en el duelo de goleadores de ambos equipos. Leo Messi llega al partido liderando la tabla de máximos goleadores de la Liga y la Bota de Oro europea, con 21 tantos. Iago Aspas es el máximo artillero español, con 14.