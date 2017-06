El Barcelona, campeón de la Copa de la Reina

El Barcelona se ha proclamado campeón de la Copa de la Reina al vencer por un contundente 4-1 al Atlético de Madrid, que no pudo conseguir un doblete histórico tras haber conquistado la Liga hace unas semanas. El equipo azulgrana se desquitó con este triunfo de la derrota que las madrileña le infligieron en la final del año pasado.

Bajo un tremendo calor y con el apoyo de una animada grada, el partido fue intenso y con dominios alternos, aunque fue el Barcelona el que controló los primeros minutos de la primera parte. Las ocasiones empezaron a producirse y casi todas eran azulgranas. La delantera culé supo encontrar bien la espalda del eje de la zaga colchonera. El Atlético, acostumbrado a llevar la iniciativa en todos sus partidos, se sintió apabullado y desorientado. Lola Gallardo se estaba convirtiendo en la mejor jugadora del Atlético. La cancerbera desbarató hasta tres claras ocasiones de gol.

No obstante, cuando mejor estaba el Barça, un fogonazo de la estrella y goleadora rojiblanca, Sonia Bermúdez, sirvió para que el árbitro concediera un dudoso penalti que la propia atacante lanzó fuera. Ese error sería fundamental y acabó condenando al Atlético, que no supo aprovechar la oportunidad para romper el empate inicial. Era el minuto 27 y las rojiblancas trataron de tomarle el pulso al encuentro. Sandra Paños empezó a tener también su cota de protagonismo. Y cuando parecía que la primera parte expiraría son sobresaltos, llegó el primer gol del encuentro. Fue una jugada embarullada y relativamente larga en el área madrileña. Finalmente, el balón cayó a los pies de Jennifer Hermoso, que solo tuvo que empujar la pelota sin que Gallardo tuviera tiempo para reaccionar.

Hermoso, pichichi en Liga, demostró su olfato goleador nada más iniciarse la segunda parte. Aprovechó las dudas de la defensa atlética para hacerse con un balón y anotar el segundo tanto. Lejos de bajar los brazos, el Atlético se apuntó a la heroica y buscó el gol que la metiera en el partido. Y lo logró. Sonia Bermúdez disparó su zurda para colar una pelota por el palo izquierdo de Paños. Era el minuto 57 y la final volvía a estar viva. Priscilla y Sonia tuvieron ocasiones para empatar el duelo, pero no era el día de las de Ángel Villacampa. Volcadas en ataque no pudieron impedir el tanto de Alexia, que en esta ocasión ya certificaba prácticamente la victoria culé. Con 20 minutos por delante parecía poco probable que el Barcelona dejara escapar la renta. Y no solo eso, sino que Aitana amplió la ventaja en los minutos finales aprovechando que la defensa madrileña no tenía el día.

El Barcelona lo celebraba en el banquillo mientras Xavi Llorens seguía desgañitándose en la banda. El técnico apuraba sus últimos minutos como técnico culé y tras once temporadas al frente de las féminas, abandona el cargo con seis Copas Cataluña, cuatro Copas de la Reina y cuatro Ligas. Esta Copa de la Reina también supone la ruptura de una mala racha del equipo culé.

Ficha técnica

BARCELONA 4

Sandra Paños; Marta Unzué, Marta Torrejón, Ruth García, Leila Ouahabi (Melanie Serrano, min. 66); Vicky Losada, Patri Guijarro, Gemma Gili (Aitana Bonmatí, min. 66); Alexia Putellas, Mariona Caldentey (Bárbara Latorre, min. 90) y Jenni Hermoso (Olga García, min. 90).

ATLÉTICO DE MADRID 1

Lola Gallardo; Kenti Robles (Alexandra López, min. 59), Andrea Pereira, Mapi León, Carmen Menayo; Silvia Meseguer, Amanda Sampedro; Priscila Borja (Ana Marcos, min. 90), Sonia Bermúdez, Bea Beltrán (Ángela Sosa, min. 45); y Esther González (Marta Cazalla, min. 81).

ÁRBITRO: Francisco Hernández (Comité Extremeño).

GOLES: 1-0, min. 42, Jenni Hermoso; 2-0, min. 49, Jenni Hermoso; 2-1, min. 57, Sonia Bermúdez; 3-1, min. 70, Alexia Putellas; 4-1, min. 83, Aitana Bonmatí.