Barça y Atlético pueden cerrar hoy la Liga Iberdrola

El Barcelona y el Atlético de Madrid se jugarán esta tarde (17:15 horas) la Liga Iberdrola. Los dos equipos llegan a esta penúltima jornada empatados a puntos (74) en lo más alto de la clasificación y del resultado que se produzca en el Mini Estadi dependerá que uno de los dos equipos se haga matemáticamente con el título o que deban posponerlo a la última jornada, aunque parece poco probable. Las opciones son algo rocambolescas y pueden darse cinco escenarios distintos.

El primero es que gane el Atlético de Madrid. Las colchoneras, si superan la dificultad del factor campo, ya que juegan en la Ciudad Condal, serían matemáticamente campeonas porque superarían en tres puntos al Barcelona a falta de un solo partido y tendrían el average particular a favor. Al hipotético triunfo de esta tarde habría que sumarle la victoria de la primera vuelta (2-1).

Esta misma situación pero a la inversa sucedería si las azulgranas vencen por 1-0 o por más de un gol de diferencia. Afrontarían la última jornada con el colchón de tres puntos y el average a favor por el valor doble de los goles marcados fuera de casa en los duelos directos.

Si el Barcelona gana por un solo gol de diferencia (salvo el 1-0 o el 2-1) superaría a las colchoneras en tres puntos pero tendría el average particular perdido, con lo que estaría obligado a puntuar en el último encuentro, el próximo fin de semana en el campo del Levante, siempre que el Atlético gane su último partido en casa, donde reciben a la Real Sociedad. También le valdría con perder si las colchoneras no ganan a las donostiarras.

El cuarto escenario es si las catalanas ganan por 2-1. Superarían en tres puntos a las madrileñas e igualarían el average particular. Para que el Atlético ganara entonces la Liga debería vencer a la Real Sociedad y esperar una derrota por goleada (más de 10 goles) del Barcelona, algo escasamente improbable, puesto en estos momentos el equipo azulgrana, con 96 goles a favor y 10 en contra aventaja en 13 goles a las rojiblancas, que suman 88 a favor y 15 en contra.

El escenario final es que empaten esta tarde y todo quede como está. Es decir, los dos equipos empatados a puntos pero con el Atlético por encima, en este caso, por el average particular. Las colchoneras serían campeonas igualando el resultado que haga el Barcelona en Levante.

Un escenario complicado que también tiene otros alicientes, como el duelo particular entre Jennifer Hermoso y Soni Bermúdez por alzarse con el Pichichi. La madrileña del Barcelona suma 33 tantos, gracias en buena parte a los seis goles que le anotó la semana pasada al Oiartzun (13-0) y que le sirvieron para rebasar a la jugadora del Atlético, que con 31, aún aspira a desbancarla, como demostró el pasado fin de semana con el doblete conseguido ante el Granadilla (3-0).

Será el primer partido, también, desde que Xavi Llorens anunció que dejaba el cargo, este pasado martes, por lo que hoy se despedirá del Mini Estadi, que presentará una buena entrada tras la iniciativa del club de regalar entradas y facilitar el acceso a los socios. «Será como una final de la Copa de la Reina pero con más valor. En Copa, haciendo tres partidos buenos puedes llevarte el título. En cambio, la Liga es un trabajo que empieza en septiembre y no termina hasta finales de mayo», ha explicado el técnico azulgrana. Y ha añadido: «Si ganan ellas será por mérito suyo, no por demérito nuestro. Son un equipo defensivamente bien posicionado y que tiene velocidad, criterio y llegada. Tendremos que estar a su altura e intentar que no se vean sus virtudes».

Marta Unzué ha pedido el apoyo de los seguidores para el partido «más importante de la temporada» y espera que «ojalá Llorens pueda irse habiendo ganado la Liga». La capitana valoró positivamente al Atlético: «Son jugadoras muy competitivas y más sabiendo que pueden ganar la Liga en el Mini. El año pasado no conseguimos ningún título y este año queremos ganar la Liga. Lo tenemos mejor porque dependemos de nosotras mismas».