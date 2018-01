Fútbol El Barça, único equipo invicto de las grandes Ligas La derrota del City ante el Liverpool aumenta la gesta de los culés, que solo han cedido tres empates en la primera vuelta

SERGI FONT

El Barcelona ha acabado la primera vuelta de la Liga invicto. Los de Ernesto Valverde suman 16 victorias y tres empates, que han cedido ante Altético de Madrid, Valencia y Celta. El bagaje es tan impresionante como inesperado tal y como comenzó la temporada para los azulgranas, con la marcha de Neymar, la doble derrota ante el Real Madrid en la Supercopa de España y la grave lesión de Dembélé. Además, la gesta del Barça cobra una especial dimensión tras la derrota del Manchester City ante el Liverpool (4.3), ya que convierte a los culés en el único equipo invicto en las grandes Ligas europeas.

Los 51 puntos que suman los de Valverde les colocan en números de récord, ya que si mantienen la trayectoria podrían rebasar los 100 puntos al término de la competición, algo que únicamente logró el Real Madrid en la temporada 2011-12 y el Barcelona un año después. Ambos sumaron 102 puntos. Además, es la novena vez que un equipo acaba la primera vuelta sin perder ningún partido, algo que solo ha sido capaz de hacer el propio Barcelona en dos ocasiones (2009-10 y 2012-13), el Real Madrid, que lo ha logrado cuatro veces (1966-67, 1968-69, 1988-89 y 1996-97), y la Real Sociedad en dos de sus mejores campañas, la 1979-80 y la 2002-03.

El Manchester City ha sido el único equipo en acompañar al Barcelona en la lista de equipos invictos en las grandes Ligas europeas. Fue este pasado fin de semana cuando los de Pep Guardiola perdieron su primer encuentro en la Premier. Por el camino se quedaron Juventus, Nápoles, PSG y Atlético de Madrid, que estuvieron muchas jornadas sin perder. Ahora el objetivo está en superar a Sporting de Lisboa y al Oporto, que tampoco han perdido, aunque están en un escalón inferior en cuando a la calidad de sus campeonatos.

A pesar de la trayectoria en el Barcelona se muestran cautos y no descartan a ningún rival. E segundo es el Atlético que está a nueve puntos. «Hay distancia, es verdad que hemos hecho muchos puntos. Solo hemos perdido seis puntos. Los números son los que son. Estamos muy contentos. Está bien mirar para atrás pero ahora viene la segunda vuelta. Nunca descartamos a los rivales», asegura Ernesto Valverde. El técnico no abandona su mensaje de prudencia: «Hablar es libre, cada uno puede pensar lo que crea conveniente, pero los puntos hay que conseguirlos. Esto es difícil para todos. No hacemos ninguna proyección de puntos salvo conseguir los de la semana siguiente. Influyen estados de ánimo, momentos de forma, el calendario... Siempre pensamos que los contrarios juegan, que son buenos y que hay que apretar».

Valverde, que estaba «contento de que nos hayamos quitado este sambenito, sobre todo por cómo lo hemos hecho, remontando dos goles» en Anoeta, explicó la clave de la primera vuelta del Barcelona: «Sobre todo el no plantearnos grandes cosas, ir paso a paso y no entrar en una dinámica catastrofista en el vestuario. Cuando pierdes un partido o dos parece que se acaba el mundo y cuando ganas dos pareces que ya eres el campeón. Nos hemos mantenido juntos, aislados, para mantener el equilibrio. Queremos seguir en esta línea, mejorando cosas. Creo que lo podemos hacer mejor».