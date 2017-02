El Barça recurrirá la tarjeta a Suárez para que pueda jugar la final de Copa y el Atlético se queja del árbitro

El Barcelona recurrirá la tarjeta que ha visto Luis Suárez para que el uruguayo pueda disputar la final de la Copa del Rey, ya que la expulsión le impide estar a disposición de Luis Enrique para este encuentro. Robert Fernández confirmó tras el partido que estudiarán el vídeo para ver si pueden recurrir. «Una reflexión para el futuro. Los que tienen tarjeta deberían poder jugar la final. Hay que protegerlos», valoró el secretario técnico.

El propio Suárez lamentó la jugada pero explicó que la tarjeta es totalmente injusta y pidió al club que presione para que se la quiten. «A ver si apelan mi tarjeta porque yo creo que no es ni falta. Me giro y ni veo al rival. No he hecho ni falta. Ya veremos qué pasa porque aquí ya sabemos como va. Es lo que querían», se lamentó el uruguayo.

Luis Enrique también se mostró partidario de recurrir la expulsión de Suárez pero no tiene ninguna confianza en que prospere. «Han pasado tantas cosas que tengo que analizarlo tranquilamente en mi casa», empezó explicando el técnico, que se refirió a la controvertida jugada con el uruguayo: «Soy partidario de recurrir. Hay que hacerlo siempre que lo consideres injusto, pero tira de hemeroteca y busca todos los que hemos presentado y mira lo que ha pasado...». El asturiano lamentó las expulsiones: «Me fastidia por ellos pero es una cosa que va conseguir el equipo. Eso de que te enseñen tarjetas de forma tan rápida... Pero me sabe mal porque no me gusta que jugadores importantes se pierdan estos partidos porque son muy bonitos de jugar».

Luis Enrique reconoció que «lo he pasado mal en todos los momentos, pero no hay que mirar los árboles sino el bosque. Hemos eliminado a varios equipos y estamos en la final por mérios propios» y apuntó que «no es normal que perdamos tantos balones, es una cosa para analizar pero hay que estudiarlo y buscar soluciones».

Andrés Iniesta valoró el pase a la final y el arbitraje. El manchego se mostró comedido: «Estar en otra final nos tiene que dejar satisfechos. Cada uno tiene su opinión sobre algunas jugadas. Para nosotros es una pena la expulsión de Luis Suárez pero no sé si la segunda acción es muy clara».

Denis Suárez se mostró algo más contundente: «Yo estoy delante de la jugada y se deja caer. Esperemos que le quiten la tarjeta. Es igual que la de Sergi Roberto. No es de tarjeta. En la segunda parte el árbitro ha sacado tarjetas a la mínima». El centrocampista también analizó el partido: «Los primeros treinta minutos han sido del Atlético, hemos perdido muchos balones pero luego Leo desequilibra el partido. En la segunda parte hemos empezado bien y si no hubieran expulsado a Sergi Roberto hubieramos decidido pero al final hemos sufrido».

Simeone, por parte del Atlético, se quejó de la labor del árbitro: «Bueno es que al final si un jugador se equivoca le suspenden pero no sé si suspenden a los árbitros. Desde fuera siempre se ve mejor, pero yo tengo claro por qué tenemos siempre más opciones en Champions que en la Copa o en la Liga», en referencia al gol mal anulado a Griezmann, el penalti que pidieron de Sergi Roberto sobre Torres o la expulsión de Carrasco. Sobre la expulsión de este último apuntó: «La primera tarjeta que ve es igual en la falta que le hace Rakitic a Gaitán, que tuvo que ser atendido, y Rakitic no ve amarilla y Carrasco por la misma a Arda sí. En la segunda se resbala...».

El colchonero resumió el sentir del vestuario: orgullo y tristeza. El técnico del Atlético lamentó la eliminación pero no pudo reprochar nada a sus jugadores. «En todo el partido vi siempre opciones, hicimos 35 minutos muy buenos, presionamos, bien, jugamos con criterio, hicimos daño… Me voy con sensación de orgullo. Competir como lo hacemos después de cinco años no es fácil. Pusimos el alma. Jugamos una eliminatoria con pasión como debe cualquier jugador del Atlético. Nos vamos con la cabeza alta. Ojalá podamos mantener esto, lo de los 45 minutos del otro día, y lo de hoy», explicó el preparador. El técnico, que emplazó a los periodistas a que valoraran lo que habían visto sobre el terreno de juego, añadió: «El año pasado, cuando perdimos aquí, me fui diciendo que sentía que algo bueno podía venir. Ahora siento lo mismo. Cuando caes derrotado así, queda algo importante en el equipo sobre todo con lo que nos queda por delante en Liga y Champions. No es fácil reponerse para competir como lo hacemos. Nos habría gustado estar en la final pero me voy absolutamente orgulloso del equipo».

Simeone aseguró que «la jugada de Carrasco fue determinante». Y aseguró que «pudimos sorprender y el arquero estuvo muy bien. Al final hubo un arrebato típico de Copa y la gente seguro que vibró. En la Copa nunca estás fuera hasta el final». Koke se lamentó: «Hemos tenido ocasiones y hemos merecido más».