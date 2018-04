Fútbol Un Barça de récord busca recuperar su imagen ante el Leganés Tras dos partidos en los que se ha criticado su juego, los de Valverde pueden igualar los 38 partidos sin perder de la Real sociedad de 1980

Ganar y encomendarse al Real Madrid, que juega el domingo ante el Atlético de Madrid. Es uno de los dos objetivos de un Barcelona que quiere dar un paso de gigante esta jornada en su camino hacia el título liguero. Un triunfo ante el Leganés, combinado con la victoria blanca en el derbi madrileño dejaría al Atlético de Madrid a doce puntos de distancia cuando solo faltarían 21 por disputarse. O lo que es lo mismo, un margen de cuatro partidos de los siete pendientes. El otro gran objetivo de los culés es recuperar las sensaciones y la imagen después de dos encuentros en los que los resultados han maquillado el mal juego del equipo y sus carencias. Sevilla y Roma han destapado los problemas, el cansancio y la falta de frescura de los que adolece el Barça en este tramo final de campeonato.

El Barcelona aprovechará el duelo ante el Leganés para dosificar a sus jugadores y rentabilizar la distancia que llevan en la tabla liguera. Sergio Busquets, que acortó los plazos de recuperación para jugar ante la Roma y acabó pidiendo el cambio al resentirse de la fractura del dedo de su pie, no jugará esta noche. Ivan Rakitic o André Gomes ocuparán su plaza. Valverde también medita dar descanso a otros futbolistas como Leo Messi, que ha ido arrastrando molestias pero cuya participación se ha hecho imprescindible. «Algunos jugadores acabaron con molestias, veremos si jugadores como Messi que ya venía arrastrando molestias tiene descanso, lo valoraremos después del entrenamiento», desveló ayer Valverde.

Tampoco se le escapa a nadie que el Barcelona podría igualar esta noche un registro que lleva cuarenta años de vigencia. El que ostenta la Real Sociedad, que en la temporada 1980 sumó 38 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Ante el Leganés se puede poner a la altura de aquel mítico equipo dosnostiarra. No obstante, el equipo no tiene entre ceja y ceja este récord: «En el vestuario no pensamos en esas cifras. Son cifras importantes y para lograrlas tenemos que ganar o empatar mañana, veremos si somos capaces de hacerlo. Las estadísticas varían de un día a otro. Estoy en un equipo obligado y acostumbrado a ganar. Vamos haciendo el camino y queremos recoger los frutos del trabajo de la temporada. Ahora nos queda lo más bonito y también lo más difícil», explicó Valverde.

El equipo pepinero, por su parte, se toma el partido con la tranquilidad que le otorga el haber conseguido el objetivo de la permanencia. Eso sí, persiguen puntuar tras la derrota ante el Valencia (0-1) para asentarse en la tranquilidad tras alternar victorias (Málaga y Sevilla) y derrotas (Athletic). El técnico del Leganés, Asier Garitano, tendrá las bajas de Szymanowski y Mantovani por lesión así como la de Diego Rico, por sanción, siendo los tres titulares el año pasado en Barcelona. No obstante, recupera a Darko Brasanac, que completará un grupo que acude ilusionado al feudo azulgrana dispuesto a repetir el buen papel de la temporada pasada. «Para ganar al Barcelona necesitas hacer un gran partido. Será un reto para nosotros poder sacar algo. Necesitamos estar más cerca de ganar que de perder. El Barça en esta Liga está por encima de todos. Es el mejor equipo de la Liga», explicó Garitano