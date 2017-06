El Barça le pide a Verratti un esfuerzo

Mal compañero de baile ha escogido el Barcelona en su intención de negociar el fichaje de Marco Verratti. El PSG no solo no necesita el dinero sino que su objetivo es reforzarse para reinar en Europa, por lo que no tiene ninguna intención de desprenderse de ninguna de sus estrellas. El jugador italiano es la primera opción en la lista que ha confeccionado la dupla formada por Robert Fernández y Ernesto Valverde pero el jeque Nasser Al-Khelaïfi, dueño del club francés, es un muro con el que el Barcelona ya se ha estrellado varias veces a la hora de intentar negociar un traspaso. Thiago Silva o Marquinhos son el claro ejemplo. El qatarí ni se pudo al teléfono cuando el club azulgrana quiso preguntar el precio de ambos defensas hace un par de veranos. Es más, ante la insistencia culé amenazó con «tocar» a Leo Messi.

La pasada semana el PSG se posicionó ante una hipotética salida de Verratti. «No está en venta. No lo dejaremos salir ni por 80 millones ni por 100», aseguraban en París. En cualquier caso, el Barcelona no está tampoco dispuesto a llegar a una cifra tan elevada porque no es el único refuerzo que necesita y no dispone de tanto líquido. Por este motivo le ha pedido al jugador que fuerce su salida y el centrocampista se ha mostrado receptivo a la propuesta. Verratti ya ha dado el primer paso al comunicarle de forma directa a Antero Henrique, director deportivo del club galo, su deseo de rescindir su contrato y le pidió que le facilitara la salida. La decisión del jugador fue ratificada de forma oficial por su representante, Donato di Campli, en otra reunión que mantuvo con el propio Henrique. «Gestiono la carrera de un campeón y los campeones tienen que ganar títulos. No es una cuestión de clubes sino de proyectos. Es lo que quiere Marco», explicó el agente a la salida del encuentro con el club francés.

No obstante, el PSG no está por la labor de escuchar ofertas y pretende ofrecerle una mejora de contrato. Sería la quinta desde que llegó a París en 2012. El interés de varios clubes, entre ellos el Real Madrid, hizo que fuera prorrogando su contrato hasta 2021 y que pasará de millón de ficha anual a los cerca de seis que gana ahora. El Barcelona satisfecho por la actitud pública mostrada por el jugador espera un gesto más. Al igual que hicieran Cesc o Mascherano para fichar por el club azulgrana, Verratti podría bajarse el sueldo para pagar con él parte del traspaso.

Contacto en Ibiza

Mientras se resuelve su futuro, Verratti pasa unos días de asueto en Ibiza junto a su representante, que ya le ha informado de todos los pasos dados. Allí espera noticias por parte del PSG, que todavía no tiene una oferta en firme del Barcelona. Curiosamente, este pasado miércoles se produjo un encuentro entre el futbolista y Javier Bordas, directivo del Barça encargado de la parcela futbolística. Bordas, empresario de la noche y con negocios en Ibiza, coincidió con Verratti en el mismo restaurante y estuvieron departiendo durante media hora de forma informal. Hay que destacar que el directivo azulgrana consiguió el compromiso de Courtois cuando Valdés anunció su marcha, aunque la secretaría técnica apostó posteriormente por Ter Stetgen y Claudio Bravo.

El Barcelona, que hasta julio no anunciará ningún fichaje para que computen en el próximo ejercicio, trabaja en potras opciones por si finalmente no logra los servicios Verratti. Jean Michael Seri, centrocampista del Niza, es una de las posibilidades para Robert Fernández. La cláusula del marfileño está cifrada en 40 millones.

Sus cifras

100 millones

Es la cifra que se baraja en el traspaso pero que el Barça considera desorbitada.

6 millones

Es la ficha que percibe el jugador en el PSG. El club galo se la quiere mejorar

12 millones

Es la cantidad que pagó en 2012 el PSG al Pescara. Ahora lo tiene firmado hasta 2021.