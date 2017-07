El Barça patina en el mercado

Las tres grandes peticiones que había acordado la secretaría técnica junto al recién llegado Ernesto Valverde se van alejando cada día más. Marco Verratti, Héctor Bellerín y Dani Ceballos parecen ya sueños imposibles a falta de dos días para que el nuevo proyecto del entrenador extremeño empiece a funcionar. El PSG se niega negociar por el italiano, que ve tan complicada su salida que ha dado un paso atrás en su presión por forzar el traspaso. Hasta Bartomeu ha reconocido que el fichaje «queda aparcado» por el momento. Arsene Wenger también considera intransferible a Bellerín y pide 50 millones por el lateral, cifra que el club catalán no pagará por un jugador que abandonó la Masía por voluntad propia. Y en cuanto a Ceballos, el internacional será jugador del Real Madrid en las próximas horas.

El problema que se le presenta al Barcelona es aún mayor si tenemos en cuenta que las alternativas llamadas a sustituir a estos tres nombres también se han ido torciendo en las últimas fechas, sobre todo las referentes al centro del campo. Saúl Ñíguez renovó recientemente con el Atlético hasta 2026 y su cláusula es de 100 millones, Jean Michael Seri también seguirá en el Niza después de que su entrenador, Lucien Favre, lo confirmase «de manera definitiva», Bernardo Silva fue traspasado a finales de mayo al City por 50 millones de euros y Vitolo jugará a partir de enero en el Atlético después de que los colchoneros pagaran su cláusula de 40 millones al Sevilla. Hasta entonces lo hará en Las Palmas.

Llegados a este punto, el Barcelona ha reactivado las negociaciones para hacerse con los servicios de Paulinho Bezerra, un internacional brasileño de 28 años que es la estrella del Guangzhou Evergrande. El paulista militó en Corinthians y Tottenham antes de recalar en la Superliga china. El club azulgrana llegó a un acuerdo con el futbolista a finales de junio, después de que el director de fútbol azulgrana Raúl Sanllehí viajara a Brasil con este objetivo. El propio Paulinho, que hace dos años estuvo en la órbita del Real Madrid, confirmó el interés del club catalán: «No soy hipócrita, sino una persona muy transparente. Y sí, obviamente pienso en el Barcelona. La oferta del Barça es más importante de lo que pensábamos. Mi agente me ha dicho que hay nuevas conversaciones. La mayoría de futbolistas no comentan nunca nada hasta que pasa algo, pero yo puedo confirmar que el interés es real. Lo que sé es que hay una oferta formal».

No obstante, no será una operación fácil. El Barcelona ha ofrecido 20 millones por el centrocampista pero la oferta ha sido rechazada por el presidente del Guangzhou, que exige un mínimo de 40. El entrenador del equipo chino, Luiz Felipe Scolari, considera a Paulinho intransferible.

El problema de las bajas

La única incorporación de Deulofeu a estas alturas no es el único problema del Barcelona, que tiene que resolver la salida de los jugadores que no entran en los planes de Valverde. De momento solo han cerrado la rescisión de contrato de Mathieu y el traspaso de Tello al Betis, que regresaba tras su paso por el Oporto y la Fiorentina. El gran objetivo es vender a Arda Turan, que es un jugador que aún tiene tirón en el mercado internacional y por el que se podría recuperar buena parte de los 35 millones que costó. El problema es que el turco no está por la labor de marcharse, motivo por el que el Barça se ha encomendado a Jorge Mendes, que tiene parte de sus derechos, para que desbloquee la situación. El retorno de los cedidos Vermaelen, Munir, Douglas y Samper también es un asunto pendiente.