Fútbol El Barça ironiza con la decisión de Zidane de no hacerles el pasillo Solo polemizó el expresidente Joan Gaspart, que culpó a Florentino de una decisión que asume el entrenador blanco

SERGI FONT

Barcelona Actualizado: 08/04/2018 12:27h

Las palabras de Zinedine Zidane en las que zanjó la posibilidad de que el Madrid le pudiera hacer el pasillo al Barcelona si los blancos visitaban el Camp Nou con los azulgranas coronados matemáticamente como campeones de Liga, no encontraron respuesta en el club catalán, que prefirió tirar de ironía. El vestuario y los ejecutivos del club no quisieron entrar a valorar este aspecto y se ampararon en que no se podía hablar aún de pasillo porque no se había ganado la Liga. Fue el argumento utilizado, sobre todo, por Ernesto Valverde.

«No tengo nada que comentar, aún no somos campeones», explicó cuando le preguntaron por las palabras de Zidane. Y añadió que «quien piense que ya somos campeones, se está equivocando. Tenemos el peligro de no conseguirlo». Tras la victoria lograda ante el Leganés este pasado sábado, el entrenador azulgrana quiso dejar claro que lo único que le interesaba era ganar la Liga cuanto antes y que «el pasillo me preocupa aproximadamente un 0,0 por ciento».

Más parco en palabras pero contundente en su respuesta se mostró Gerard Piqué cuando le recordaron las palabras del entrenador del Real Madrid. Tras soplar, en un claro gesto de aburrimiento, se limitó a decir: «No voy a dormir esta noche», en una clara muestra de que no le afectaban las manifestaciones de técnico francés. Ni siquiera quiso contestar al hecho que éste apuntara como motivo para negarse a hacer el pasillo que el Barcelona tampoco se lo había hecho cuando ellos ganaron el Mundial de Clubes. En aquella ocasión, el Barça adujo que ellos solo hacían el pasillo en las competiciones que disputaban, y ese no era el caso.

Guillermo Amor también fue cuestionado sobre este asunto. El director de relaciones institucionales del Barcelona, como se esperaba, eludió cualquier tipo de polémica. «Para nosotros el tema del pasillo no es importante. Ni pensamos en ello. No tenemos nada que decir sobre las palabras de Zidane», aseguró el ejecutivo culé. En lo que sí se mojó Amor es sobre el partido que se disputa esta tarde (16:15 horas) en el Bernabéu entre el Madrid y el Atlético: «Nos vendría bien una victoria del Real Madrid... aunque el empate tampoco nos vendría mal», señaló el exfutbolista, consciente que un triunfo blanco dejaría al Atlético de Madrid a doce puntos en la clasificación.

Gaspart señala a Florentino

El único que opinó abiertamente de la polémica del pasillo fue Joan Gaspart, que realizó sus manifestaciones en «La Casa del Fútbol», de Movistar Plus. Sin citarlo directamente, el expresidente del Barcelona señaló a Florentino Pérez como el autor de la decisión, aunque posteriormente la asumiera Zidane. Por este motivo pidió que el club no se esconda tras la imagen del entrenador francés: «Más que una decisión de él, es una decisión del club. El Mundialito no es comparable a la Liga. Que no se excuse el club detrás de Zidane». El que fuera mandatario del club culé tras la marcha de Josep Lluis Núñez, añadió: «El Mundialito no tiene nada que ver con la Liga. Lo que diga Zidane, con todos los respetos, no cuenta. Es lo que diga el club lo que cuenta, si pasa y no lo hacen, es porque el club lo ha decidido así».