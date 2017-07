El Barça de Bartomeu, cercado por los escándalos

En un periodo en el que la información del Barcelona debería hacer referencia al diseño de la temporada entrante, con sus altas y sus bajas, sus cesiones y sus fichajes, la actualidad azulgrana destaca más por sus escándalos públicos y continuados. Tiempos revueltos que convierten un vaso de agua en una tormenta difícil de gobernar. Y es que parece que en las últimas semanas no dejan de aparecer problemas que los diferentes departamentos del club, ya sean judiciales o de comunicación, tratan de atemperar. El último ha sido el que ha desvelado TV3, sobre un presunto uso irregular del Asiento Libre que el club se ha afanado en aclarar. Pero la inestabilidad actual de la entidad se cimenta sobre otros muchos más. El poso que da color a la actualidad culé no deja de ser preocupante y coloca al club y a su presidente en una posición controvertida.

Una de las grandes pruebas del nerviosismo que cunde por la planta noble del Camp Nou es el silencio que guardan sus gobernantes. Bartomeu tiene como sana costumbre comparecer en una rueda de prensa anual al final de cada temporada, en la que responde a todas las preguntas (sin límete) que se le realicen. La última vez que apareció ante los medios de comunicación, que al fin y al cabo son los que trasladan las palabras del presidente al socio, fue el pasado 13 de junio. Entonces, el mandatario emplazó a la prensa a la siguiente semana para ofrecer un balance del curso pero han pasado tres semanas y los únicos que dan explicaciones son el portavoz Josep Vives o, en el caso de este pasado lunes con el tema del Asiento Libre, el vicepresidente Jordi Cardoner. Su comparecencia aún no tiene fecha definida.

El Barcelona, y por ende Bartomeu, tiene muchos frentes abiertos que están gestando un caldo de cultivo en el que barcelonistas como Laporta, Benedito o Freixa están aprovechando para pedir un cambio de gestión. No obstante, Bartomeu insiste en que la palabra dimisión no está en su vocabulario.

1. Neymar. DIS solicita 8 años de cárcel

El caso ‘Neymar 2’ sigue coleando y Bartomeu aún está pendiente de juicio. DIS ha solicitado ocho años de prisión are el presidente azulgrana. No hay que olvidar que aunque el caso ‘Neymar 1’ se resolvió, el Barcelona se declaró culpable para que Bartomeu y Rosell quedaran exonerados, lo que supuso el pago de 5.5 millones de euros y una erosión en la imagen del club, que reconoció haber cometido fraude fiscal en el pago del fichaje del futbolista brasileño.

2. Rosell. Marcado por su encarcelación

El 23 de mayo Sandro Rosell fue detenido y encarcelado por presunto blanqueo de capital. Tanto Bartomeu como el resto de la junta directiva se ha desmarcado del juicio al que está siendo sometido el expresidente del Barcelona, pero es complicado que no se le relacione por la amistad que ambos han mantenido siempre. Bartomeu era uno de los hombres de confianza de Rosell, como prueba el hecho que ocupara el cargo de vicepresidente deportivo y que posteriormente le sucediera en el cargo cuando dimitió. El propio Bartomeu aseguró en su momento que si el Barça hubiera sido perjudicado por Rosell se personaría en la causa. Por cierto, ayer mismo la Audiencia Nacional confirmó la prisión sin fianza de Rosell al persistir los riesgos de fuga, de ocultación de pruebas y de reiteración delictiva.

3. Columbarios. Bartomeu y Freixa, acusados de estafa

Bartomeu ya tuvo que declarar el mes pasado en el caso de los columbarios. El presidente del Barcelona, junto a Toni Freixa y el propio club, está acusado de estafa por no concluir una iniciativa para instalar 30.000 columbarios en el Camp Nou. El argumento de la acusación es que el Barcelona tenía conocimiento por parte del Ayuntamiento de que no obtendrían el permiso para este tipo de obra y, a pesar de ello, continuaron con la comercialización de los receptáculos para las urnas. A Freixa se le acusa de cobrar comisiones. El Barça habría recibido un millón de euros de Vial Projectes Xe Futur.

4. Moción de censura. Benedito habla de «crisis»

Agustí Benedito, ex candidato a la presidencia y personaje con una alto ascendente sobre la masa social azulgrana, está recabando firmas para evaluar la posibilidad de presentar una moción de censura contra Bartomeu y su junta directiva. El popular socio ya tiene más de 7.000 adhesiones y ha dejado claro que este verano interpondrá la moción porque considera que el club «vive una de las peores crisis institucionales de la historia del Barcelona». El ex presidente Joan Laporta también se ha manifestado crítico con la actual directiva y ha pedido su dimisión, aunque aun no ha dado su apoyo público a la iniciativa del ex candidato. Desde el entorno de Benedito se está insinuando que aún quedan por salir a la luz asuntos que pueden sacudir los cimientos de la actual directiva y que podrían provocar la dimisión de Bartomeu. Benedito necesitaría unas 16.000 firmar para poder iniciar la moción de censura.

5. Qatar. Presunto interes económico en el acuerdo firmado

El patrocinio de Qatar siempre estuvo envuelto en la polémica y ahora ha estallado de lleno después de que estén saliendo informaciones que parecen demostrar que el acuerdo no fue todo lo limpio que parecía. Yesto salpica a Bartomeu porque siempre defendió a Rosell y el acuerdo con Qatar. El ‘informe García’ explica las vinculaciones de Rosell con el país árabe. Muchos barcelonistas ilustres lo han denunciado, como Laporta o Benedito. ambos creen que Bartomeu, Rosell y Faus tenían intereses económicos con Qatar, lo que les habilita para pedir la dimisión del actual presidente.

6. Asiento libre. El socio se siente estafado y el club rompe con TV3

Aún no se sabe si es una cuestión fraudulenta o no pero la polémica está servida porque muchos socios se sienten engañados y, además, evidencia una fractura con TV3, un medio de comunicación afín al club. El Barcelona vendía algunas de las entradas liberadas a un precio superior sin informar al socio titular y luego liquidaba la cantidad anterior. De esta forma, entradas valoradas en 200 euros se vendían como premium a 1.500 euros, al añadirse extras como catering, parking o recibimiento por parte de azafatas. Pero a la hora de liquidar , el socio no recibió nada del incremento.

7. Fundación Messi. La callada por respuesta sobre sus aportaciones

Diferentes informaciones publicadas por ABC demuestran que la Fundación de Leo Messi es una organización creada por el futbolista a través de la cuál cobraría sus derechos de imagen sin tributarlos, además de varias irregularidades más que se han ido demostrando desde esta plataforma con una serie de documentos acreditados que ni la propia Fundación del argentino ni el club azulgrana han querido matizar ni desmentir. ABC se puso en contacto con el Barcelona para saber si tenía conocimiento de en qué empleaba las donaciones que hacía el club, puesto que era una de las mayores partidas que ingresaba Messi en su organización benéfica, pero se declinó responder a las preguntas. La Fundación habría ocultado más de diez millones a Hacienda. Aunque no afecta directamente Bartomeu, el presidente del Barcelona también es el máximo responsable de la Fundación azulgrana y debe responder por las inversiones y donaciones que realiza.