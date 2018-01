Euroliga El Barça afronta otra final en Estambul Los azulgranas necesitan ganar ante Fenerbahçe para seguir soñando con el milagro de una clasificación

SERGI FONT

Barcelona 25/01/2018

El Barcelona apurará esta tarde (18:45 horas) en casa del campeón del torneo las escasas opciones que tiene para clasificarse entre los ocho primeros en esta fase regular de la Euroliga. El Fenerbahçe supone un reto abismal para Sito Alonso y sus jugadores, que con su balance de 7 victorias y 12 derrotas, necesitaría ganar un mínimo de ocho partidos de los once que quedan para tener alguna opción de poder disputar el playoff. La trayectoria del equipo esta temporada, sumido en una crisis de resultado y en una irregularidad alarmante, no les confiere muchas opciones en Estambul.

El técnico no solo persigue la victoria sino un lavado de imagen. «Creo que en las situaciones en las que se dice que tienes poco que perder, como frente a un equipo como Fenerbahçe, creo que tienes mucho que perder. Es un equipo que te puede destrozar porque es un conjunto hecho para poder competir contra cualquier rival en cualquier momento», confesó el preparador, que tampoco descarta dar la sorpresa: «Nuestra mentalidad tiene que ser la de competir en cada acción. Por supuesto, queremos ganar allí. Todo lo que no sea eso nos hace mucho más débiles».

El equipo turco aúna una plantilla de elite y un entrenador que ha sido capaz de ganar la Euroliga en nueve ocasiones. Zeljko Obradovic ha conquistado el cetro europeo con Partizan, Juventut, Real Madrid, Panathinaikos (5) y Fenerbahçe. En el equipo del serbio destacan los exteriores Brad Wanamaker, Nicolo Melli y los interiores Jan Vesely, Luigi Datome y Jason Thompson. El veterano base Kostas Sloukas fue uno de los artífices de la victoria de los turcos en el Palau (68-83) con 17 puntos saliendo desde el banquillo.

El Barcelona viaja a Estambul con las bajas de Juan Carlos Navarro, que padece una gripe, y Kevin Seraphin, con problemas en la rodilla. «El equipo llega bien a nivel físico», asegura Alonso, que añade: «Koponen no está al nivel físico que tiene que estar por sus problemas de hombro, esto es obvio. Lo que pasa es que nosotros sabíamos el proceso de su recuperación, los plazos que están marcados en este tipo de lesión, que pueden oscilar entre muy pocos meses o muchos meses, y tenemos confianza plena en su recuperación». No obstante, apuntó que «Koponen no puede estar al mismo nivel que en otros momentos. Es un jugador vital para nosotros en cuanto a rotación».

Oriola, con el entrenador

«Es un partido más, igual de importante que todos los demás. Sabemos de la dificultad que tiene jugar en el campo del Fenerbahçe, contra el actual campeón de Europa, es un plus pero intentaremos hacer nuestro trabajo, plantear el partido como un partido más y no como una final», ha explicado Pierre Oriola. El pívot quiso dejar claro que «el vestuario está con el entrenador, aunque cada uno de mis compañeros puede tener su opinión. Pero estamos todos con él. Y yo, al cien por cien con Sito y con el cuerpo técnico». Oriola pide paciencia: «Pienso que del mes de enero no se pueden sacar conclusiones. En febrero llega Copa de Rey, que es el primer gran torneo que tiene un equipo. En la Euroliga no hacemos el papel que el Barcelona se merece, porque deberíamos estar luchando entre los cuatro primeros. La Copa del Rey es una buena oportunidad para demostrar que somos un buen equipo. A partir de febrero, se pueden sacar conclusiones de lo que hace el equipo».

El jugador del Barcelona no olvida que el Fenerbahçe les «arrolló en el Palau». «Tenemos que cambiar respecto a aquel partido. El Fenerbahçe es un rival que juega muy físico y, si no le superas ahí, es difícil ganarles. En el Palau, en la segunda parte no supimos o no lo hicimos bien para superar ese nivel físico, marcar nuestro ritmo y no dejar que jugasen cómodos», concluyó.

Jackson no es la única opción

Por otro lado, hay que destacar que Sito Alonso reconoció que el Barcelona valora incorporar a jugadores nuevos para cambiar la dinámica del equipo. No obstante, puso reparos al retorno del escolta Edwin Jackson: «Es un jugador que se conoce, que ha estado en la Liga, que ha estado en el club y de los que hay en la agenda del club pero hace bastante tiempo. Que sea una posibilidad no lo niego pero hay otras igual o incluso mejores que él».