El banquillo echa a los campeones

El fútbol inglés no entiende esta sinrazón. La Premier, controlada en una buena proporción por ricos millonarios árabes y asiáticos, ha perdido mucho la cabeza en el siglo XXI, Ya no hay mesura, ni decisiones templadas, meditadas. Pero nadie esperaba que el Leicester también fuera noticia por un récord tan negativo. Echar a Ranieri, el último campeón de la Premier, en el ecuador de la temporada siguiente, es una decisión incomprensible para toda Europa. Después de conquistar el primer título de Liga en los 132 años de historia de la entidad, el despido ha sentado mal al mundo del fútbol. Porque además tenía muchas probabilidades de continuar en la Champions tras perder 2-1 en Sevilla.

Los ricos tailandeses que echan a Ranieri solo saben de un balón, sus orondas barrigas

Expulsar al italiano un mes después de ser votado por el fútbol continental como mejor entrenador de 2016 es una locura queque el balón más redondo que habían visto en su vida era el de sus orondas barrigas.

El «campeonissimo» Ranieri es la punta de un iceberg que hunde a los entrenadores campeones poco tiempo después de conquistar el éxito. Las cinco grandes ligas europeas expresan un frenesí irreflexivo que destruye los conceptos del fútbol tal y como lo entendíamos. Blanc ganó la Liga francesa y fue destituido en el PSG, en beneficio de Emery, tras celebrar once títulos en tres años. Guardiola se marchó del Bayern luego de conquistar tres Bundesligas y dos Copas alemanas. No obtener la Champions le condenó. Solo dos triunfadores de la campaña anterior, Luis Enrique y Allegri, mantienen su cargo en el Barcelona y la Juventus. Y de momento.

Inglaterra era el último bastión de cierta prudencia a la hora de tomar decisiones drásticas, pero la pérdida del control de sus clubes a manos de nuevos ricos ha acabado por sumar a la Premier en la misma anarquía que ya vivían la Liga, el calcio, el fútbol francés y la Bundesliga, que ha echado a siete técnicos en la campaña actual. Los alemanes también han perdido la templanza. España ha cambiado a cinco técnicos, los mismos que la Premier. Portugal, a nueve.

Premier: si ganas te echan

El agravante que sufre Inglaterra es que sus cinco últimos campeones fueron despedidos posteriormente como premio. Mancini, triunfador en 2012 con el City, fue expulsado. Lo mismo le sucedió a Ferguson tras vencer en 2013 con el United. Pellegrini era cesado en 2016 después de ganar con el City en 2014. Mourinho triunfó con el Chelsea en 2015 y hoy manda en Old Trafford. Ranieri ya no está ni se le espera.

La ingratitud cotiza al alza en este fútbol europeo que solo mira la cuenta de resultados inmediata, quizá para impedir las protestas contra el palco. La ruleta rusa de despidos y «desapariciones» que el Valencia y el Málaga soportan con los ricos que les poseen, Peter Lim y Abdullah ben Nasser Al Thani, son el ejemplo en España de lo que se vive en el City, el Leicester, el United, el Chelsea, el Tottenham y otros clubes británicos dominados por el capital extranjero, estadounidense, árabe, asiático, ruso. Todos fueron campeones y todos expulsaron a sus jefes de los banquillos al cabo del tiempo.

Mourinho, que ya ha dirigido a dos grandes en Inglaterra, rindió ayer homenaje a Ranieri en una petición de relexión y cordura. Se puso las letras CR en su vestimenta y pidió, en defensa del gran trabajo realizado por su colega, que el estadio del Leicester se denominara Claudio Ranieri. Era un mensaje enviado a Vichai Srivaddhanaprabha, el presidente del club, tailandés, que no se sabe donde está. El portugués tiró a dar. Subrayó que no se ha respetado «el éxito más grandioso de la historia de la Premier». El técnico italiano, ex entrenador del Valencia y del Atlético, solo ha sido el último caído de una forma de proceder que, desgraciadamente, ha destrozado la esencia de este deporte.

Los mismos técnicos rotan

La incongruencia se delata porque son los mismos preparadores echados tras ganar en un club los que son fichados por los otros equipos para ver si vencen en otro lugar. Destituido por el Real Madrid en 2015, Ancelotti fue contratado por el Bayern un año después para relevar a Guardiola con la misión de encontrar la Copa de Europa que Pep no consiguió. Mourinho volvió al Chelsea tras su etapa madridista y hoy dirige al United como relevo definitivo de Ferguson. Mancini, que triunfó en el City, es candidato a coger el testigo del Leicester. Los mismos despedidos con distintos colores.