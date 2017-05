CD Azuqueca, el club que revoluciona el fútbol modesto

El CD Azuqueca es un modesto club del grupo castellano-manchego de Tercera división que no pasa, ni mucho menos, desapercibido. Y no solo porque es el único en las cuatro primeras divisiones del fútbol español que cuenta con un presidente-jugador o porque entre sus socios de honor figure el Papa Francisco. También porque, la próxima temporada, sus socios no pagarán por ver al equipo en San Miguel, su coqueto estadio. Una iniciativa pionera que la entidad guadalajareña daba a conocer este martes en las redes sociales y que provocaba una pequeña revolución entre los aficionados del «fútbol modesto». Seguidores de otros conjuntos no han tardado en lanzar un guiño a sus directivas para que imiten la medida.

Enclavado a poco menos de 50 kilómetros de Madrid, Azuqueca de Henares es un municipio de 40.000 habitantes, aunque su club de fútbol más representativo, el CD Azuqueca, ha cerrado la temporada con apenas 400 socios. Con la mirada puesta en intentar el ascenso a Segunda B y con el objetivo de intentar atraer más aficionados que arropen al equipo, la directiva que preside Jorge Fuentenebro, lateral derecho los días de partido, ha disparado la expectación en la localidad con el anuncio de que sus socios entrarán gratis en San Miguel. «Puede parecer una locura, pero está todo muy pensado. Vamos a recaudar más dinero que con las cuotas que pagan hasta ahora», explica Miguel Ángel Martínez a ABC. Es una voz autorizada porque ejerce como vicepresidente y es uno de los cuatro miembros de una junta que rige la entidad desde hace dos años y que acaba de celebrar su asamblea anual ordinaria.

«Cogimos la entidad con 85.000 euros de deuda y en estos dos años hemos conseguido reducirla un 70%», asegura el directivo del CD Azuqueca, club que ha cerrado esta temporada con un pequeño superávit. «En este equipo ahora se paga al día y el objetivo es continuar creciendo. Llegar, si se puede, a Segunda B, y, sobre todo, dejar el club totalmente saneado cuando nos marchemos». Ofrecer fútbol gratis, según la hoja de ruta diseñada por la directiva, ayudará a cuadrar aún más las cuentas. «Estamos seguros de que la llegada de anunciantes compensará las cuotas de socios que dejaremos de cobrar», añade. «Otros ingresos también aumentarán, como la recaudación de las rifas», una tradición del fútbol modesto que se mantiene muy viva en una entidad fundada en 1970.

La mentalidad empresarial se impone en una junta directiva en la que solo su presidente, de 33 años y ocho temporadas ya defendiendo el escudo del CD Azuqueca, tenía relación con el fútbol antes de tomar los mandos de la entidad. «Solo pagarán las personas que no se hagan socios antes de que acabe el plazo. El 30 de septiembre, en principio, será la fecha límite, aunque todavía no lo tenemos decidido. Existirá, eso sí, un pequeño requisito que cumplir para recibir el carnet», aclara Martínez: comprar en los comercios que colaboran con la entidad.

El Azuqueca repartirá una tarjetas entre esos comercios para que sean entregadas a las personas que deseen ser socios. Cada vez que compren en uno de esos establecimientos, serán selladas. Y cuando se cubra la cantidad de sellos que ha establecido la directiva, solo cinco, los aficionados podrán recoger ya su abono. No se exigen randes desembolsos. «Para poner un sello no existe una cantidad mínima. Puede ser una consumición en un bar o la compra de un televisor».

«La Asociación de Empresarios de Azuqueca colabora con nosotros y es una forma de devolver ese apoyo. De los 225 comercios que existen en nuestro municipio, sesenta nos prestan su ayuda», asegura el vicepresidente. Todos salen ganando. «Para los nuevos socios no supondrá un esfuerzo económico extra porque muchos de ellos, estoy seguro, ya compran habitualmente en esas tiendas. Solo tendrán que sellar un carnet después de sus compras».

Con Manolo Alfaro como técnico, el CD Azuqueca ha cerrado la temporada en mitad de la tabla, con 52 puntos, y la próxima campaña, en la que el exjugador del Atlético de Madrid ya no se sentará en el banquillo, el reto es intentar jugar el playoff de ascenso a Segunda B con el apoyo de sus socios.