La Audiencia Nacional decide hoy si mantiene en la cárcel a Sandro Rosell

Hoy es un día importante para Sandro Rosell puesto que sus opciones de que sea excarcelado pasan hoy por la decisión de la Audiencia Nacional, que analizará en una vista si mantiene al ex presidente del Barcelona en prisión preventiva. Rosell ha basado su petición de ser excarcelado en el mínimo riesgo que existe de fuga al ser una persona conocida «en cualquier parte del planeta». El ex mandatario lleva en la cárcel desde el pasado 25 de mayo, fecha en la que la juez Carmen Lamela ordenó su ingreso de forma provisional al ser acusado de blanqueo de capital tras cobrar algo más de 15 millones de euros por la venta de derechos audiovisuales de partidos amistosos de la selección de Brasil. Rosell negó todos los cargos.

Tras la apelación del empresario, la Sala de lo Penal estudiará este jueves su recurso y escuche a todas las partes en una vista a puerta cerrada. Hay que tener en cuenta que la Fiscalía ha mostrado su oposición a la liberación de Rosell porque considera que hay riesgo de fuga por la buena relación que mantiene con varios países. La acusación considera que las penas a las que se enfrentan son graves, puesto que se sitúan entre 6 y 9 años de prisión, lo que presuntamente alentaría el intento de fuga del ex dirigente.

La defensa de Rosell alega que no existe riesgo de fuga porque es una persona conocida «en cualquier parte del planeta» debido al cargo de presidente del Barcelona que desempeñó entre 2010 y 2014. En cambio, los fiscales Vicente González Mota y María Antonia Sanz, encargados de este caso, creen que el hecho que sea «una persona conocida a nivel planetario no es una variable que pueda tener trascendencia a la hora de valorar sus posibilidades de fuga». El hecho de que Rosell viajara habitualmente y que buena parte de sus negocios estuvieran en el extranjero es considerado por la Fiscalía como prueba de que «no tiene un especial arraigo» en España, a lo que añade que «dispone de parte de sus bienes fuera de España, donde además tiene sus negocios, de modo que podría establecerse en un buen número de otros países».

La acusación argumenta su oposición a la excarcelación de forma rotunda: «Sus actividades en Asia, África, China, Senegal y Qatar, la disposición de cuentas bancarias en el extranjero, la utilización de sociedades con formas jurídicas opacas ubicadas en territorios 'off shore', son todas circunstancias que acreditan un riesgo objetivo y cierto que solo la medida de aseguramiento personal adoptada puede conjurar». Y para reforzar su tesis recurren a una conversación telefónica con Texeira, ex presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, que figura en el sumario. Texeira, que no ha podido ser localizado por la justicia española consulta qué lugares del mundo pueden ser los más seguros. Rosell también tiene otro procedimiento abierto por el fichaje de Neymar, en el que el grupo DIS, propietario del 40 por ciento de los derechos del futbolista cuando éste militaba en el Neymar, solicita una pena de cinco años de prisión.