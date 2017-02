Luis Enrique está a un paso de plantarse en su tercera final de Copa consecutiva. Para ello debe superar este martes a un Atlético de Madrid al que ya derrotó en el Calderón, lo que le otorga la vitola de favorito. No obstante, el técnico no se fía del resultado y mucho menos del rival. «Le doy una importancia máxima a lo que es nuestra afición y nuestro estadio en lo que es una semifinal de Copa. Ellos están obligados a hacer dos goles para tener opciones. Les obligará a jugar más y a meterse en problemas pero necesitamos a nuestro público. La eliminatoria está bien enfocada pero para nada está decidida. Es un reto muy atractivo para superar cualquier reto que le impida a la gente ir», empezó asegurando.

El asturiano no cree que este partido compero sea parecido a todos los que suelen disputar Barcelona y Atlético de Madrid. «Este partido sí que presenta aspectos que son determinantes porque a ellos el resultado no les sirve y nosotros no nos vamos a conformar aunque nos sirva. No vamos a especular. Ellos deben hacer goles y nosotros queremos hacer lo mismo», explicó. El técnico no cree que sus jugadores salgan confiados a disputar la eliminatoria al verse favorecidos por el resultado de la ida: «No tengo especial temor, sólo la preocupación lógica de este tipo de partidos. Pero ningún jugador cree que esto ya está hecho y, de hecho, sufriremos durante el partido».

Luis Enrique quiere llegar a su tercera final seguida porque «la Copa es un torneo atractivo para nosotros y que se nos da especialmente bien». Y añade que «llegar a la final no sirve de nada si no la ganas pero para mí es igual de prioritaria que otros años».

Messi, Umtiti y Jordi Alba se perderían la final si el Barça se clasifica y ellos vieran una tarjeta amarilla. Luis Enrique no cree que ellos salgan pendientes de esta cuestión porque «son expertos en partidos de importancia y no les condicionará». Es más, descartó valorar la pérdida de Neymar por sanción para el partido del martes: «¿Puedo hacer algo para cambiar eso? Pues para qué vamos a gastar energía. Es lo que hay». Arda se perfila como su sustituto: «Tengo menos opciones que en el pivote. Siempre hay posibilidades y de mucho nivel».

El preparador, que dio a entender que había pactado con Messi su cambio el pasado sábado ante el Athletic («Hablo mucho con todos los jugadores. Imagínate a uno de la categoría de Messi. Sería ridículo no hablar con Messi), espera poder contar con Iniesta, Busquets y Piqué: «Cada día están mejor y podría ser una posibilidad que recibieran el alta médica. En principio Piqué está mucho mejor y a disposición».

Se despidió con una buena respuesta cuando le pereguntaron qué opinaba de la presión del Real Madrid por jugar en Balaidos a pesar del riesgo que se podía correr por las condiciones climáticas: «Estaría encantado de contestar esta pregunta como aficionado pero aquí soy el entrenador del Barcelona».