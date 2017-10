Ernesto Valverde se llevó una sensación positiva del encuentro ante el Atlético, un partido que calificó como una «gran noche de fútbol», y que acompañó con un simil que venía a colación por el toma y daca que mantuvieron Simeone y él en la previa a cuenta de quién ponía el mantel y los platos en el partido, en referencia a la altura del césped: «Dijimos que nos íbamos a adaptar y lo hemos hecho. Ha sido una buena cena para dos».

El técnico azulgrana valoró especialmente el hecho de haber conseguido el empate después de que el Atlético se pusiera por delante en la primera mitad: «Sabíamos que administra muy bien sus ventajas. Era difícil pasar todas esas líenas defensiva cerca del área. Luego el partido se ha roto más. Estábamos más expuestos pero llegábamos con más claridad y con empuje hemos logrado el empate. Lo damos por bueno».

Pese a que no marcó, Messi volvió a ser la principal referencia ofensiva del Barça y el jugador que más peligro llevó a la portería de Oblak. Al argentino pareció no pesarle el largo viaje desde Ecuador tras clasificar a su selección para el Mundial de Rusia. Pese a estos condicionantes, Valverde no dudó en contar con el argentino: «Leo tenía un desgaste por el viaje y por la tensión que ha tenido que jugar, pero sabemos que siempre responde en cualquier situación. También sabemos del respeto que infunde al rival y a la hinhada rival. Cualquier participación suya se nota. No ha marcado, pero su trabajo está ahí».

Valver no quiso entrar en dos cuestiones. La primera, la celebración de Luis Suárez tras el gol azulgrana. El uruguayo mandó callar al Metropolitano en una acción contestada desde la grada. Antes de responder, Valverde resopló y dijo no haber visto bien la celebración: «En cualquier caso no creo que mis jugadores sean poco deportivos».

Tampoco entró a valorar los pitos a Piqué: «Me ha encantado el campo, me ha encantado la gente. Apretaban a nuestros jugadores, como es normal. Pero el ambiente ha sido de diez. Ha sido una gran noche de fútbol».