Fútbol Asensi pide que un directivo explique la posición del Barça a las peñas de fuera de Cataluña El mítico exfutbolista, que ahora reside en Alicante, cee que ahora «hay que ser más barcelonista que nunca»

Barcelona 26/10/2017

El revuelo levantado por la Peña Barcelonista de Elda, que ha decidido darse de baja del club azulgrana por sus discrepancias con la directiva en su posicionamiento ante el conflicto político y social que se vive en Cataluña, ha salpicado a uno de los mitos de la historia reciente del barcelonismo. Juan Manuel Asensi, que militó en el club catalán entre 1970 y 1981, donde ganó una Liga, dos Copas, una Copa de Ferias y una Recopa, se ha visto obligado a desmentir cualquier vinculación con la peña de Elda pero ha asegurado que sería muy positivo que, ante la situación que se está viviendo, un directivo culé se dedicara a visitar a las peñas de fuera de Cataluña para explicarles realmente cómo le estaba afectando al club y solventar todas las dudas que pudieran surgir. Hay que tener en cuenta que muchos peñistas de Andalucía se están dando de baja.

«Sería sensacional que un directivo del Barcelona bajara a Alicante y explicara qué está sucediendo y qué postura tiene el club, porque hay muchas dudas entre la gente. Yo entiendo todas las posturas y he vivido en Barcelona y ahora en Alicante. El mensaje que lanzaría a los barcelonistas de fuera de Cataluña es que esperen antes de darse de baja», explica Asensi a ABC. Y añade: «La gente tiene muchas opiniones pero los barcelonistas no cambian de opinión, son del Barça por encima de todo. España es muy diversa y muy plural y cada uno puede pensar como quiera, sin que eso incide en el amor por unos colores o un club».

El exfutbolista, que pertenece a la Agrupación de Veteranos, asegura que «con mis compañeros y amigos del Barça no hablo de estos temas. Los futbolistas solo hablamos de fútbol, que es lo que nos interesa. Lo demás lo dejamos aparte». Y resalta que nadie de la peña de Elda se ha dirigido a él, tal y como algún miembro de esta agrupación de peñistas dio a entender, asegurando que Asensi les había mostrado su apoyo: «No se han dirigido a mí, ni nada. No les conozco. Lo que sé es por lo que he leido pero nunca he tenido ningún contacto con ellos y agradezco la oportunidad de poderlo explicar». El mensaje del que fue mítico centrocampista no deja lugar dudas: «Los barcelonistas tienen que estar ahora al lado del club. No es el momento de abandonar el barco. Los problemas políticos los tienen que solucionar los políticos y los barcelonistas de pro siempre deben estar junto al club».

Asensi también se muestra comprensivo con el club y con la directiva en un momento convulso como el actual y destaca la dificultad en la que debe encontrarse Bartomeu para tratar de contentar a todos los socios. «Hay que tener en cuenta la diversidad de la masa social y entender la lucha titánica que debe sufrir la entidad. El barcelonista tiene que apoyar al club y debe entender la presión brutal a la que debe estar sometida la directiva». La verdad es que a mí no me gustaría estar en esa situación» El exjugador también apunta que «los peñistas y barcelonistas de fuera de Cataluña tienen que ser más equilibrados y filtrar todo lo que les llega, porque a lo mejor no es tan exagerado como se dice. Por eso yo les diría que esperaran a que todo estuviera claro y luego decidieran qué hacer». «Pero los barcelonistas de corazón no se van», insiste.