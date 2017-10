Artículo 155 Guardiola: «La voz del pueblo es más fuerte que cualquier ley. Espero que no se despierte la violencia» El entrenador catalán del Manchester City se muestra indignado por la aplicación del Artículo 155

Otro partido brillante del City y otra proclama independentista de Guardiola, que no ceja en su empeño de convertir en víctimas a los que han querido, como él, reventa la democracia española:

«La voz del pueblo es mas fuerte que cualquier ley. Hoy es un dia muy triste para Cataluña, Europa y el Mundo», reflexionó Pep tras el triunfo de su equipo frente al Burnley. De este modo, Guardiola mostraba su enfado e indignación por la aplicación del Artículo 155 que ha puesto en marcha hoy Mariano Rajoy para devolver a la comunidad autonóma catalana a la legalidad.

De hecho, Pep ha insinuado que la medida tomada por el Gobierno podría generar violencia, aunque él no la desea: «Pensaba que en el siglo XXI no pasaban estas cosas y eso que el Parlament es más antiguo que el Congreso español. Lo que queríamos era dejar escuchar al pueblo. Quizás no querían la independencia, pero ni eso nos han dejado hacer. El PP, con la ayuda de Ciudadanos y el PSOE, han hecho algo que espero que no despierte violencia en ninguna parte. Lo único que queríamos era que nos escucharan. Cualquier demanda de la sociedad es más fuerte que las leyes