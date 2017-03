La paliza histórica del Bayern al Arsenal en los octavos de final de la Champions ha traído consigo una nueva polémica en las redes sociales. La cuenta en inglés del conjunto bávaro decidió hacer una broma a cuenta del abultado resultado global de la eliminatoria (10-2), y lógicamente la afición de los 'gunners' salió en tromba a recriminárselo.

El mensaje en cuestión fue publicado exactamente a las 21.50 de la noche del martes (hora inglesa), ya con el 1-5 en el marcador del Emirates Stadium. Junto a una foto de Arturo Vidal celebrando uno de los goles del Bayern, la cuenta inglesa del Bayern lanzaba una pregunta y su propia respuesta: «What time is it? Yep, it's ten to!». Lo que traducido sería: «¿Qué hora es? Son las diez menos...». El Bayern intenta hacer un juego de palabras con el resultado del partido, ya que el 'to' se pronuncia igual que 'two', 'dos' en inglés. El resultado sería más o menos el siguiente: «Qué hora es? Son las diez-dos».

A las pocas horas, el mensaje tenía ya miles de retuits y había sido marcado como favorito más de 20.000 veces. Sin embargo, en las comentarios decenas de aficionados del Arsenal expresaban su malestar por lo que consideraban una falta de respeto y una burla al conjunto londinense.