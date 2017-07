Alejandro «Lulo» Benítez, jugador argentino de Federal Argentino C, abandonó el fútbol por salvar la vida de su sobrino Milo. El pequeño de nueve meses sufrió una obstrucción biliar desde el hígado hasta la vesícula y el transplante era la única manera de ayudarle.

La primera opción para el niño fue su madre, pero tras una intervención del corazón fue descartada. El delantero de treinta años no tuvo ninguna duda y eligió ser el donante «Tenía claro que debía abandonar el fútbol. Pero no me importó. Es más, jamás me voy a arrepentir de lo que hice». Después de una larga operación, ambos se encuentran en plena forma.

Benítez contó a la CNN su emotivo encuentro con su sobrino después de la operación «La verdad es que, después de la cirugía, yo lo vi a los cinco días de la operación. Recién voy a terapia intensiva, que pude levantarme de la cama e ir, ese encuentro fue lo más emocionante que me pasó en mi vida» dijo el jugador.