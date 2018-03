Fútbol Argentina se deprime sin Messi La estrella de Argentina no jugó y asistió desde el palco a una goleada histórica

ENRIQUE YUNTA

Actualizado: 27/03/2018 23:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas España vapulea a una Argentina sin Messi

El España contra Messi, vendido a bombo y platillo este duelo planetario entre una de las selecciones más poderosas del mundo y el futbolista más desequilibrante que se recuerda, pasó a ser un amistoso menor porque el líder de Argentina despertó con mala cara y renunció a correr riesgos después de varios días con molestias, que al parecer no han remitido del todo. Leo Messi, con problemas en el aductor y en los isquiotibiales de la pierna derecha, charló con Jorge Sampaoli y le hizo saber a su entrenador que no iba a estar en condiciones de jugar en el Wanda Metropolitano, pues no tenía sentido forzar al tratarse de un amistoso. Le explicó que, de tratarse de una final o de un encuentro con puntos de por medio, hubiera probado, pero el «10», cada día más sensato -antes lo jugaba todo y ni reparaba en las consecuencias-, optó por sacar bandera blanca y prevenir antes que lamentar.

Quedó pues, una noche bochornosa para Argentina, para olvidar. En la víspera, el propio futbolista fue quien anunció su intención de jugar un ratito -se especulaba que estaría la primera parte sobre el césped rojiblanco- y Sampaoli, en la conferencia de prensa, afirmó que estaba «ok» y en condiciones durante su parlamento, que consistió en repartir piropos a su estrella hasta la saciedad para demostrarle el amor que no siempre ha tenido cuando está con su país. Ante este panorama, las previas, lógicamente, vendían el España-Messi y la afición se emocionaba ante la opción de ver cómo se expresaba el conjunto de Lopetegui con Messi enfrente.

Prevención

Pero, al mediodía de ayer, saltó la alarma y se especuló con la baja del atacante para el duelo. Le atosigaron de nuevo las molestias de buena mañana y, definitivamente, comunicó al cuerpo técnico que era mejor descansar y estar disponible para el tramo final de la temporada con el Barcelona, a un pasito de la Liga y con los cuartos de la Champions contra la Roma a la vuelta de la esquina. Además, quedan menos de 80 días para el Mundial y nadie se puede imaginar al azulgrana fuera de forma en el torneo ruso.

Así que Argentina comprobó cómo es la vida sin Messi, que evidentemente es más triste y deprimente porque es un jugador que condiciona cualquier dibujo o esquema y da luz a la pelota, el día y la noche. Claro, ni Banega ni Lo Celso ni Biglia se asemejan a Messi, que siguió el duelo desde un palco del Wanda Metropolitano (ni siquiera se sentó en el banquillo), devastado a medida que llegaban los tantos españoles. Contó hasta seis y su cara era un poema.

Podrá decir Argentina que lo de este martes 27 de marzo de 2018, fecha para siempre, carece de valor por tratarse de un amistoso y porque no estaban ni Agüero, ni Di María ni Messi. Fue la peor derrota de la historia de Argentina, menor y vulgar cuando no encuentra a su «10».