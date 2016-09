Arbeloa: «Cuando sales del cielo es difícil elegir destino en la tierra»

Álvaro Arbeloa ha hablado en El Partidazo de Cope por primera vez tras su fichaje por el West Ham inglés. El lateral, ex del Real Madrid, apuró hasta el último día del mercado de fichajes para decidir su futuro. «Cuando sales del cielo es difícil elegir destino en la tierra», dijo Arbeloa para explicar la tardanza en su decisión.

El nuevo jugador del West Ham confirmó que tuvo varias ofertas sobre la mesa, y que estuvo muy cerca de recalar en el Milán: «Había conversaciones avanzadas con el Milán, pero apareció la oferta del West Ham y me decidí. El nivel de la Premier se ha igualado mucho en los últimos años».

También hubo ofertas de España, la más seria la del Español, pero Arbeloa señaló que no hubiera podido jugar en otro sitio que no fuera el Real Madrid.

Sobre la actualidad de su exequipo valoró el extraordinario arranque de Marco Asensio: «Tiene todavía que demostrar para poder compararse, estuvo entrenando una semana y me deslumbró. No me sorprende que Zidane tome está decisión por delante de James e Isco». También confirmó que mantiene una relación fluida con José Mourinho.