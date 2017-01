Araújo, la gota que colmó la paciencia de Quique Setién

Quique Setién, ha anunciado hoy que dejará a tres jugadores en la grada por motivos disciplinarios, en el partido que disputará mañana, viernes, el equipo isleño ante el Deportivo de La Coruña en el estadio de Gran Canaria. El entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas ha señalado además, tras el nuevo positivo por alcoholemia de Araújo, que al futbolista le vendría bien cambiar de equipo.

El técnico cántabro ha asegurado haber visto «cosas extrañas» en los entrenamientos de esta semana, tras la última derrota por 5-0 ante el FC Barcelona, y por eso llevará convocados en su lugar a tres jugadores del filial de Tercera división, Las Palmas Atlético.

«La semana ha sido dura y difícil. Ojalá que todo se resuelva bien, que volvamos a coger las sensaciones y olvidarnos de la frustración del partido de Barcelona. Están en la convocatoria tres jugadores del filial y saldrán del equipo tres jugadores que podrían jugar pero no van a jugar porque creo que hay cosas más importantes de cara al futuro de este equipo», explicó.

«Va a haber una serie de consecuencias por lo que ha ocurrido esta semana. En muchos casos habrá cosas que parezcan bien y otras no tan bien. Casos como el de Jonathan Viera que le he tenido que mandar al rincón de pensar unos días. Hay jugadores que han tenido un comportamiento que no corresponde, he tenido que tomar medidas que creo que son las mejores para el club y para mí», reconoció el técnico.

«No sé por qué ha pasado todo esto esta semana. Siempre que hemos salido de la Isla muchos días nos han pasado cosas extrañas. Mantener la normalidad durante diez meses con 25 personas y todo lo que mueve el fútbol, surgen problemas y hay que afrontarlos. Nadie es rectilíneo, hay cambios de humor, cosas que cambian el funcionamiento de un colectivo. Hay cosas que no tendrían que pasar, pero pasan. También recuerdo cuando yo era futbolista y mi comportamiento no era intachable», añadió.

Medidas para no perder al equipo

«No trato de justificar a nadie ni a nada porque somos mayorcitos como para saber que todos los actos tienen consecuencias. Vas dejando pasar ciertas cosas que no son importantes pero al cabo de un tiempo van haciendo cierto daño porque no todo el mundo en el vestuario es igual. Hay momentos que para no perder todo el equipo es preferible perder a uno o dos jugadores. Si permites ciertas cosas en un vestuario a la larga pierdes a todo el equipo y acaba con el cese del entrenador. Sé que hay algunos jugadores que van a ir a la grada que nos pueden ayudar a ganar el partido y se me va a criticar en función de gane o pierda», aseguró Setién.

El entrenador de Las Palmas ha reconocido que la situación se agravó ayer con la noticia de un nuevo positivo por alcoholemia del delantero argentino Sergio Araujo, al que recomienda que abandone la entidad y busque ayuda para su «problema».

«Seguramente Araujo necesitará ayuda y creo que en un equipo de fuera puede demostrar sus grandes condiciones. Araujo tiene que irse de Las Palmas. Le va a venir muy bien salir de aquí», zanjó.