Leroy Sané se disculpa por hacer perder una apuesta de 34.200 euros

El gol anotado por Leroy Sané en el partido de Champions entre el Manchester City y el Mónaco el pasado martes fastidió una apuesta millonaria. Un hombre ha mostrado el resguardo de su apuesta combinada, en la que se jugó dos euros a que el Atlético le ganaba 2-4 al Leverkusen y a que el City vencía 4-3 al Mónaco. El benefició de esa doble apuesta era de 34.200 euros.

Todo iba perfecto para el hombre hasta que Sané, a falta de ocho minutos para el final, logró el quinto tanto del Manchester City. La apuesta, a la basura.

El propio jugador se ha hecho eco de esta desafortunada casualidad en sus redes sociales, y no ha dudado en disculparse ante el hombre que realizó la apuesta: «He leído esto en los periódicos y quiero disculparme con este pobre hombre», contó Sané. El alemán, de 21 años, fue uno de los fichajes estrella de Pep Guardiola para su primer proyecto en el Manchester City.

I read about it in the newspapers ... sorry for that poor guy 🙈😅 #inSanépic.twitter.com/Kx6X87Gti3