La anciana que cautivó a los hinchas del Leicester en Sevilla

Miles de aficionados ingleses acompañaron en Sevilla al Leicester en el duelo de ida de los octavos de final de la Champions League (2-1), el último partido de Claudio Ranieri en este club, que este jueves anunciaba la destitución del técnico italiano. Los hinchas se lo pasaron en grande en las horas previas al encuentro en el Sánchez Pizjuán, especialmente un grupo de ellos que coincidió con una entrañable anciana que se ganó los corazones de los seguidores con su simpatía. La mujer se unió a la pacífica fiesta de los «foxes» y no dudó en bailar con mucho arte los cánticos de los fanáticos.

Leicester fans in Seville. The elderly woman is loving it! pic.twitter.com/2WLrHbURpB