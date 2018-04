Fútbol ¿Amor eterno o petición de subida de sueldo? La celebración de Umtiti señalándose el escudo tras el gol del Barcelona ante la Roma causa discordia en el club azulgrana

SERGI FONT

Barcelona Actualizado: 05/04/2018 17:48h

No se lo pensó Samuel Umtiti cuando el balón que pugnaba con Manolas traspasó la línea de gol impulsada por el defensor de la Roma en un afortunado rebote para el equipo azulgrana. El francés salió corriendo sujetándose el escudo del club de su camiseta y mostrándola a la grada, en un claro mensaje de amor hacia la entidad en un momento en el que la polémica rodea su ampliación de contrato. El Barça desea prorrogar su vinculación y ascenderle la cláusula de rescisión, que es solo de 60 millones de euros. Las ofertas suculentas que ha recibido el galo, ha llevado a su representante pedir entre ocho y nueve millones netos por temporada de salario, algo desorbitado para el club azulgrana, que considera precipitado subirle tanto el sueldo cuando solo lleva año y medio en el equipo.

La reacción en las sedes sociales y la interpretación sobre su gesto no se hizo esperar. Mientras que una parte de la afición barcelonista consideró que se trataba de una declaración de amor incondicional, otros sector interpretó que su mensaje significaba que estaba dando a entender lo que valía y que se había ganado un considerable aumento de su ficha. El propio Umtiti se encargó de explicar su reacción y la forma de festejar el gol ante la Roma. «Es una celebración como otra. Quería decir que amo este club. No tengo mucho más que añadir», apuntó el defensa francés antes de añadir que no está preocupado por su futuro en el club azulgrana.

El futbolista no quiso profundizar sobre sus declaraciones en las que tampoco quiso desmentir una suculenta oferta del Manchester United, que está dispuesto a ofrecerle un salario que en el Barcelona le equipararía a Andrés Iniesta o a Luis Suárez. «Yo me limito a jugar, a exprimirme y hacerlo bien. Eso es lo más importante para mí. Hacerlo en un club como el Barça, eso es lo que intento e intentaré seguir haciendo. Después, el resto, son cosas que salen en la prensa, algunas verdaderas y otras falsas, pero yo me centro en el fútbol», explicó Umtiti.

El Barcelona espera convencer al futbolista, fijo en el once de Ernesto Valverde, de que continúe su carrera en el Camp Nou y desoiga los cantos de sirena que le llegan de otros clubes. Jugar junto a Messi y conseguir títulos es el argumento que esgrime el club azulgrana para que decante su balanza y decida quedarse, aunque sea cobrando bastante menos de lo que percibiría en la Premier League.