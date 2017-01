Una amenaza de sanción de la Federación murciana al Churra-Gesa indigna a los clubes de Tercera

La Federación Murciana de Fútbol (RFFM) ha informado a la Escuela Deportiva Municipal de Fútbol Churra-Gesa, conjunto del Grupo XIII de Tercera división, del inicio de un procedimiento disciplinario extraordinario por lucir en su camiseta el logotipo de la Comisión de Clubes de Tercera y Segunda División B (CCT), asociación a la que pertenece. Un emblema que con el que, según la RFFM, este equipo realiza «campaña» en favor de Jorge Pérez, que ha anunciado su intención de ser candidato a la presidencia de la Federación Española. Además, se ha advertido a este conjunto que podría ser sancionado económicamente o incluso con la deducción de puntos de la clasificación final, amenaza que ha provocado la indignación de este modesto club y en la citada Comisión, que aglutina a más de dos centenares de equipos de ambas categorías.

El procedimiento disciplinario contra la EDMF Churra-Gesa llama la atención porque es el único club al que se le ha abierto, a pesar de que otros equipos de esta Comunidad, como el Ciudad de Murcia o el Mar Menor, también lucen este logotipo en sus camisetas. Hay que recordar que los conjuntos murcianos que pertenecen a la Comisión de Clubes de Tercera y Segunda B (CCT) recibieron a finales de octubre una comunicación de su Federación territorial en la que se les instaba a dejar de portar el logotipo de esta organización en la manga derecha de sus camisetas. Una medida que provocaba un profundo malestar en esta entidad, que enviaba un escrito al Consejo Superior de Deportes (CSD) al considerar que José Miguel Monje Carrillo, presidente de la RFFM, podría estar incurriendo en un abuso de poder «susceptible de inhabilitación para ocupar cargos en la organización deportiva de hasta cinco años».

Presidida por Óscar Garvín, presidente del Atlético Pinto, la CCT se constituía legalmente en 2014 y actualmente defiende los intereses de más de doscientos cincuenta clubes, la mayoría de los cuales compiten en Tercera División y en Segunda B. Desde la temporada 2016-17, los clubes de Tercera que pertenecen a esta Comisión portan su logo en virtud del acuerdo de patrocinio firmado entre la propia CCT y La Liga. Sin embargo, la EDMF Churrra-Gesa es, hasta ahora, el único club en toda España al que se le ha abierto un expediente disciplinario por ello.

La EDMF Churrra-Gesa no lució este fin de semana el citado logotipo en su camiseta, pero no por ese procedimiento disciplinario de la RFFM. En un comienzo de año complicado, el club murciano sufría hace unos días un robo en sus instalaciones, de las que desaparecían las camisetas del conjunto de Tercera división, y todavía no ha recibido los nuevos emblemas enviados por la CCT. A través de un comunicado, este conjunto expresaba su malestar con la Federación Territorial y se siente señalado porque «más de 200 clubes de la misma categoría portan esta misma publicidad sin llegar a ser expedientados y/o sancionados».

COMUNICADO OFICIAL EDMF CHURRA - GESA. Comunicado relativo al expediente abierto por parte de FFRM a nuestro club. Agradecer apoyo recibido pic.twitter.com/06MuiCtclf — E.D.M.F. Churra-Gesa (@edmfchurra) 14 de enero de 2017

En la comunicación de la RFFM recibida por la EDMF Churrra-Gesa se recoge, entre otras cosas afirmaciones, que «entre los fines de la CCT están la defensa de los intereses de los clubes asociados frente, entre otras entidades, las Federaciones deportivas, y al efecto se ha postulado públicamente en favor de un determiando resultado en las futuras elecciones de la RFEF, lo que investiría a la publicidad de fines políticos, expresamente prohibidos por la normativa federativa». Una argumento que tanto el club murciano como la CCT rechazan.

En este sentido, la CCT recuerda a través de un comunicado que «en ningún momento ha manifestado su apoyo o preferencia por ningún candidato a la presidencia de la RFEF. En primer lugar, porque, al no haberse iniciado el proceso con la convocatoria de elecciones, aún no existen candidaturas». Además, esta Comisión recuerda que «siempre ha expresado su voluntad de llegar a acuerdos con todos los estamentos e instituciones que puedan beneficiar a nuestro fútbol. Por eso apoyó la propuesta de convocar una asamblea extraordinaria de la RFEF para tratar el reparto del porcentaje de los derechos audiovisuales que, por ley, les corresponde a los clubes de Segunda B y Tercera y que aún no han sido abonados».

«Espero que cuanto antes se ponga fin a esta sinrazón y a este sinsentido, que ataca directamente a uno de los derechos fundamentales recogidos por la Constitución Española. Quiero dejar claro que todos somos el Churra. Quiero decirles, a sus directivos y a sus aficionados, que no se preocupen, que no están solos y que no los abandonaremos. Pedimos a la RFEF que intermedie para encontrar una solución o tendrán que sancionar a los más de doscientos cincuenta clubes que a día de hoy componen la CCT», ha advertido Óscar Garvín, presidente de la CCT.

En este sentido, la CCT ha puesto sus servicios jurídicos a disposición de la EDMF Churra-Gesa. «En el hipotético e improbable supuesto de que el club, finalmente, resulte sancionado, valorará el inicio de un procedimiento penal contra todas y cada una de las personas que hubieren intervenido en la tramitación del mismo, al considerar que los hechos pudieran ser constitutivos, presuntamente, de un delito de prevaricación (art. 404) y de coacciones (art. 172) del Código Penal», asegura esta Comisión en su comunicado.