Inglaterra La amarga queja de Pep Guardiola contra el balón «Es imposible marcar con él», se lamenta el técnico del City, que necesitó los penaltis para avanzar en la Copa de la Liga

S. D.

@abc_deportes 25/10/2017 11:02h Actualizado: 25/10/2017 11:05h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El Bolívar de Sampedor

El Manchester City de Pep Guardiola logró el pase a los cuartos de final de la Carabao Cup, la Copa de la Liga inglesa, después de derrotar al Wolverhampton en la tanda de penaltis después de 12 minutos de juego sin goles. Sin embargo, al término del partido el técnico catalán se mostró muy contrariado por el balón oficial del torneo, de la marca Mitre, que consideró «inaceptable».

Con dos jugadores de la talla del 'Kun' Agüero y Gabriel Jesús en su línea de ataque, el City dominó el choque, pero su control apenas se tradujo en llegadas peligrosas a la portería rival. De hecho fue el líder del 'Championship' el que dispuso de las dos ocasiones más claras del encuentro, con dos manos a mano que detuvo a la perfección el meta Claudio Bravo.

Los de Guardiola finalmente se llevaron el triunfo y la clasificación desde el punto de penalti, con una acertada actuación de Bravo en la tanda (4-1), después de que los 90 minutos y la prórroga acabasen sin goles, algo que el técnico achacó al balón.

Es márketing, dinero. Ok, pero no es aceptable

«No es aceptable, el balón es inaceptable para una competición de alto nivel. Es demasiado ligero y se mueve por todas partes, no es un buen balón», clamó el entrenador del City.

«Es imposible marcar con un balón como este y puedo decirlo ahora porque hemos ganado, no estoy poniendo excusas. Todos mis jugadores han dicho '«¿qué es esto?'», añadió Guardiola en la rueda de prensa posterior al partido. «Lo siento pero no es un balón serio para una competición seria. Es márketing, dinero. Ok, pero no es aceptable. No pesa nada».

El técnico explicó que su equipo había estado trabajando con el balón para acostumbrarse, «un día o dos días, pero el balón es malo por un año, dos años... no es aceptable. Todos los jugadores se han quejado».

El balón en cuestión, de la marca Mitre, no es el empleado en la 'Premier League', que utiliza esféricos de la marca Nike, pero es habitual en la 'Football League'.

Las palabras de Pep Guardiola han provocado un gran revuelo en la prensa inglesa, que en general las ha tomado como una falta de elegancia por parte del técnico catalán del Manchester City. También en las redes sociales, donde ha habido incluso burlas contra la afirmación de Pep de que con ese balón no se puede marcar, al haberse conseguido hasta 18 goles en los otros cinco partidos disputados esa misma noche.