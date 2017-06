«El amaño de partidos es como el dopaje hace quince años»

Ha terminado el fútbol y no ha cesado la inquietud en los despachos de la Liga. Cunde una epidemia invisible que, de vez en cuando, se manifiesta en brotes públicos. El amaño de partidos, las mafias de las apuestas, la vulneración de las reglas de la competición… Un policía en excedencia, reservado y calculador, se afana en intentar preservar la pureza de los torneos de fútbol. Alfredo Lorenzo es el director de integridad y seguridad de la Liga y en su charla con ABC dejó latente la preocupación por la plaga, sobre todo en Segunda B y Tercera división. «El amaño de partidos es hoy el dopaje de hace quince años», asegura.

-¿Cuál es su trayectoria?

-Soy policía en excedencia y me he formado en un labor de calle. He trabajado en la Unidad de Intervención de Orden Público durante doce años y fui jefe de la Oficina Nacional de Deportes de la Policía, enfocado sobre todo al fútbol. No poseo la formación jurídica de mis antecesores, pero sí tengo una escuela de vida en la calle. Mi función en la Liga es la protección de la competición.

-¿Y qué le dice su olfato y sus investigaciones respecto a los amaños de partidos en España?

-Que hay amaños, sí. Y que en Segunda B y en Tercera División la situación es muy, muy preocupante. Nadie estaba al tanto de esto. Y están saliendo casos porque los estamos investigando. La Liga está contribuyendo a que se pierda el miedo a denunciar. Y no es solo poner un papel, sino que se ejerce una acusación en los tribunales.

-¿Se puede decir que muchos futbolistas modestos viven de las apuestas?

-Yo no lo sé. Los futbolistas deben saber que la ley les prohíbe apostar y también el Código Disciplinario de la Federación. Cuando dejen el fútbol, podrán apostar. Si además esa apuesta está relacionada con un amaño, ya no es una infracción administrativa sino un delito penal. Y esto se castiga hasta con cuatro años de cárcel. La participación en apuestas está muy extendida y la Ordenación Nacional del Juego lo detecta y lo sanciona. Sucede que no se hace público. Pero hay muchas sanciones.

-¿Cuántos casos de amaños existen y no han salido a la luz?

-Pues hay bastantes, pero no se pueden dar detalles porque la Policía los está investigando, necesita tiempo, elementos de prueba... Es su trabajo. Hablamos de Segunda B y Tercera.

-¿Se puede afirmar entonces que en Primera y Segunda no ha habido amaños?

-Si lo hubiéramos detectado, lo habríamos denunciado. Aquí hay una diferencia importante. La Liga viene trabajando durante años en la prevención. Los casos del Levante y el Osasuna han servido como aviso a navegantes. Y si se detecta cualquier partido con indicio delictivo, se denuncia sin duda. Nunca estaremos libres de sospecha, pero se puede decir que Primera y Segunda división son sólidas en cuanto a integridad.

-¿Cómo se toman los futbolistas famosos esas charlas que imparte la Liga sobre integridad?

-Aunque sean grandes estrellas tienen los pies en el suelo y saben la importancia de estos temas. Nosotros explicamos en las charlas los comportamientos que están prohibidos y, sobre todo, qué consecuencias tienen. Cuando dices que amañar un partido pueden ser cuatro años de cárcel, la cosa cambia. El amaño de partidos es el dopaje de hace quince años.

-En el caso del Levante-Zaragoza, Javier Aguirre fue destituido como seleccionador de Japón. En España no ha sucedido nada. ¿Son las culturas de cada país?

-No sé si Aguirre será culpable de algo, pero en Japón apartan a un profesional ante la menor sospecha de amaño o corrupción. Es así. En España hay jugadores y directivos que están investigados como figura procesal y otros, imputados. Lo que buscamos, sobre todo, es la prevención.

-Siempre es lo más difícil…

-Si no lo intentamos, no lo conseguimos. El éxito está en evitar que se haga, más que en detectarlo. Hacemos hincapié en muchas medidas para crear un sistema de protección de la competición. Luego tenemos el sistema de monitorización y alertas con las casas de apuestas…

-¿Se puede hablar de epidemia en Segunda B y Tercera división?

-Van saliendo muchos casos, sí. El Eldense, el Beniganim, el Acero, el Loja… La Federación nunca le había prestado atención. Y como organizador, hay que tener más responsabilidad que poner árbitros o castigar por tarjetas. En estas categorías hemos dado charlas, como en Primera y Segunda, y a veces te llevas sorpresas, como aquel futbolista que pregunta, ¿pero está prohibido apostar? Hemos puesto un canal anónimo de denuncias…

-¿Se han detectado árbitros implicados en amaños?

-Por ahora no. El árbitro es un actor más y debe tener la misma formación en integridad que los demás.

-¿El más sospechoso es el portero?

-Depende del tipo de amaño. Si es al final de temporada para salvar la categoría, es el amaño tradicional. Ahí no suele haber movimiento de apuestas. Y en los amaños relacionados con apuestas, no necesitas a toda la plantilla, vale con tres o cuatro jugadores, lo puedes hacer en cualquier momento del año. Pero sí, porteros y defensas son más vulnerables que los delanteros.

-¿Cambia algo con los inversores extranjeros en los clubes?

-La inversión extranjera no tiene nada que ver, ni a favor ni en contra.

-¿Algo que le haya sorprendido por inesperado en este mundo?

-Pues creo que el volumen de actuación en Segunda B y Tercera. Se necesita una intervención urgente. Una temporada que perdemos, se duplica o se triplica a la siguiente.