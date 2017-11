Árbitros Álvarez Izquierdo, único árbitro que no supera las pruebas físicas de la RFEF El colegiado del comité catalán no superó las pruebas de velocidad, reflejos, potencia y coordinación. No pitará en un mes

S. D. | EP

El colegiado del comité catalán Alfonso Javier Álvarez Izquierdo ha sido el único de Primera División que no ha superado las pruebas físicas a las que se han sometido los árbitros de la máxima categoría del fútbol español y a las que no ha tenido que enfrentarse Mateu Lahoz. Álvarez Izquierdo, cuyo último encuentro fue entre el Deportivo de la Coruña y el Atlético de Madrid en Riazor (0-1), no superó las pruebas de velocidad, reflejos, potencia y coordinación, entre otras, que se celebraron este miércoles en las instalaciones de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Esta circunstancia le impedirá arbitrar durante el próximo mes. Será entonces cuando vuelva a examinarse para saber si continúa dirigiendo partidos en la máxima categoría del fútbol nacional. Por su parte, Antonio Miguel Mateu Lahoz, del colegio valenciano, que dirigió el encuentro entre Italia y Suecia en San Siro (0-0) que supuso el adiós de la 'azzurra' a sus opciones de estar presentes en el Mundial de Rusia de 2018, realizará las pertinentes pruebas físicas en otra ocasión.

Federación Española de Fútbol

Fútbol

Árbitros