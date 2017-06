Algunos de los convenios opacos de la fundación Messi

La Fundación Leo Messi ha creado un entramado para ocultar ingresos millonarios de sus patrocinadores que no son declarados y que, por lo tanto, no se puede acreditar que hayan terminado en proyectos sociales de ayuda a niños con problemas, el fin para el que se constituyó la ONG. De acuerdo a la abundante documentación y testimonios de fuentes implicadas recabados por ABC, entre los años 2007 y 2015, la fundación ha enmascarado una buena parte de su facturación, no declarando ante los organismos competentes de España y Argentina al menos diez millones de euros. A continuación, destacamos cuatro convenios opacos de la Fundación:

Dos millones por el libro "Elegí creer"

La Fundación firmó un convenio en Argentina para publicar en 2014 el libro sobre la vida de Messi "Elegí creer". Hubo un pago de un millón de dólares más el 60 por ciento de los beneficios generados. En total fueron unos dos millones. Se firmó a nombre de la matriz, constituida en Barcelona, pero los ingresos no fueron declarados en España.

Tres millones del Banco Nación

El Banco de la Nación Argentina (BNA) rubricó al menos tres convenios de colaboración con la Fundación Leo Messi que ascendieron a tres millones de dólares para "llevar adelante acciones de bien público y sociales". Al menos una parte de estos ingresos no fueron declarados ante las autoridades competentes ni reinvertidos en proyectos.

Contrato millonario con Qatar

La Fundación Messi firmó un convenio con la telefónica estatal qatarí Ooredoo en marzo de 2013 para convertir al futbolista en embajador mundial de la marca. No trascendió el monto, pero debió ser multimillonario, pues el convenio, no declarado en las memorias de la fundación, incluyó actos de Messi en Qatar, Kuwait, Omán, Indonesia, Argelia y Túnez.

Dolce & Gabbana, 350.000 € por posar

Uno de los patrocinadores de Leo Messi es la firma de moda de lujo Dolce & Gabbana, que contrata al jugador a través de su fundación. En 2013 la ONG recaudó al menos 350.000 euros por un libro de fotografías en el que el futbolista posaba vestido con prendas de la firma italiana. Estos ingresos no aparecen en la memoria de actividades de la ONG.