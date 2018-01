La Liga El Alavés se queja del árbitro y Valverde admite las manos Fuera de juego en el gol de Messi y penalti de Umtiti

SERGI FONT

El Alavés acabó el partido muy enfadado por el arbitraje de Iglesias Villanueva. El conjunto vitoriano considera que hubo un fuera de juego de Paco Alcácer en la jugada previa al lanzamiento de Messi que acabó en gol y unas manos de Umtiti dentro del área en los instantes finales del choque. Guidetti fue el primero en quejarse. «Tuvimos un penalti claro. Si juegas contra los mejores del mundo hay que tener suerte. He hablado con mis compañeros y es una mano muy clara. Para mí se necesita el videoarbitraje en España», denunció el delantero sueco.

El presidente del Alavés, Alfonso Fernández de Trocóniz, se sumó a las críticas: «La mano la ha visto todo el mundo y es una pena que no haya sido pitado el penalti. Normalmente no hablamos de los árbitros, porque es una labor complicada, pero esto son datos objetivos y constatables», señaló el mandatario.

No obstante, Abelardo prefirió no echar más leña al fuego: «Para ellos es muy difícil pitar, pero en los últimos partidos no estamos teniendo suerte. No vi ninguna jugada. Me dicen que una es fuera de juego y otra es mano». Valverde reconoció que «Umtiti me ha dicho que fue mano pero involuntaria. Siempre hay jugadas polémicas pero unas veces favorecen a unos y otras a otros».