El alarmante mensaje de Monchi: «El fichaje de Neymar me da miedo»

El fichaje de Neymar está generando todo tipo de reacciones en los cuatro rincones del planeta. Comentarios de toda índole. Algunos de ellos alarmantes, como el de Monchi, el actual director deportivo de la Roma: «El fichaje de Neymar me pone incómodo y me da miedo. No sé a dónde llegaremos. No quiero pensar que estamos construyendo una burbuja que explotará en algún momento, como la burbuja inmobiliaria que ha tanto daño hizo a la economía mundial».

Monchi cree que el mundo del fútbol debería ser más serio en ciertos asuntos, y por eso insiste en su profecía: «Mi historia no es comprar jugadores caros. ¿Si lo del PSG es legal? Lo tendrán que decidir las instituciones. Pero me causa cierta incomodidad y temo por este espectáculo millonario en un momento en que la economía mundial nos muestra que muchas personas están luchando para salir adelante. Debemos ser el espejo y, a veces, no lo somos», sentenció.