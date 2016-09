Alarma Messi: «Me duele mucho el pubis, es un tema jodido»

Lionel Messi ha confesado que se sentía «muy desilusionado» después de la derrota en la Copa América Centenario, sumada a la derrota del Mundial 2014 y la Copa América del año pasado, y que no mintió a nadie cuando dijo que se marchaba, mientras que recalcó que le «duele mucho» el pubis, por lo que probablemente no estará ante Venezuela: «No sé si voy a estar porque me duele mucho el pubis. Es un tema jodido y puede ir a peor. Siempre quiero estar, pero es verdad que se vienen muchos partidos importantes y la temporada recién empieza. Veremos con el doctor cómo me voy sintiendo», confesó Messi en declaraciones recogidas por el diario 'Olé' tras la victoria frente a Uruguay 1-0 en el partido clasificatorio para el Mundial de Rusia 2018.

Por otro lado, aseguró que quería estar con el equipo nacional «después de todo el quilombo» que se formó tras la derrota en la Copa América Centenario. «Decir que no venía y después sí volver. Desde el primer momento en el que dije eso, la gente me mostró un cariño impresionante. Lo viene haciendo desde hace mucho tiempo y yo estoy muy agradecido. No podía no volver», explicó.

La 'Pulga' aseguró que no mintió cuando dijo que lo dejaba. «Estaba muy desilusionado, fue un golpe muy duro y lo sentí así. Empezar otra vez de cero se me hacía muy difícil. Pensé que iba a ser una decisión para siempre. Pero después lo recapacité porque pensé en este grupo, en la charla con el 'Patón' (Bauza) y en el cariño de la gente, que siempre me da cariño y me reconoce, ya sea en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y en todas partes del país. Acá estoy otra vez y me alegro», añadió.

Messi «nunca» imaginó que la gente respondería así tras su marcha de la selección. «Recibí mensajes de todo tipo con apoyo y cariño. Desde que llegamos a Mendoza, la gente se portó bárbaro. Desde que pisé Argentina fue muy especial todo. Venía de una desilusión muy grande, pero cambiaron las cosas y estoy feliz de volver a estar, fue muy especial», declaró.